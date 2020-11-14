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5 базовых вещей гардероба, которые стоит носить в ноябре

14.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Модная индустрия давно перестала диктовать свои правила: отныне модные дома и бренды лишь мягко намекают на то, что можно или нельзя носить на протяжении сезона. Из огромного количества стилей вы точно можете выбрать что-то, подходящее именно вам и выделяющее вас из толпы.

© CC0 / Pixabay/Engin_Akyurt
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Но не стоит забывать и о комфорте и практичности – вот почему так важна правильная база. Отталкиваясь от нее, можно играть с деталями и экспериментировать с трендовыми вещами.

Итак, 5 незаменимых вещей, которые войдут в вашу базу в ноябре, – в специальной подборке Sputnik.

Любимые джинсы

Современный гардероб сложно представить без идеальных джинсов. Покупайте минималистичные и простые модели, которые точно сядут по фигуре и не будут отвлекать внимание от ярких деталей образа.

Молочный свитер

Карантин заставил всех по-новому взглянуть на комфорт. Благодаря теплоте и уюту трикотажные и шерстяные вещи взлетели на пик популярности. Вот почему главным нарядом сезона может стать молочный свитер, вошедший в список трендов осени. Носите его с юбкой миди, массивными колье и светлым денимом.

Юбка миди

Универсальная модель осенне-зимнего сезона. Именно с ней можно создать сложный и привлекательный образ, уместный не только днем, но и вечером. Нежные и плиссированные юбки носите с грубыми ботинками и верхом оверсайз, а строгие и прямые – с атласным топом или блузкой.

Классический жакет

Блейзеры уже давно не ассоциируются с офисом или банком, ведь с дерзким мини они выглядят не менее эффектно, чем с денимом. Жакетов в гардеробе должно быть несколько: базовый черный, праздничный из бархата, а также в клетку или гусиную лапку – под настроение.

Массивные ботинки

Практичность сказалась и на обуви. И если в летнее время все выбирали кеды или балетки, то с приходом холодов не обойтись без удобных ботинок. Самые актуальные модели сезона – грубые и массивные, на шнуровке и с толстой подошвой.

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Главные тренды осеннего сезона и незаменимая классика базового гардероба – в стильной подборке Sputnik. Одевайтесь теплее!
 
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