Скандалист, который всегда шокировал публику. Как жил Клод Моне, автор самых дорогих картин в мире

Источник материала: Tut.by

Великий художник-импрессионист, новатор и богемный артист. Автор полотен, которые сегодня оцениваются в десятки миллионов долларов и вызывают высочайший ажиотаж на престижных мировых аукционах. К его умению передать на полотне сиюминутное впечатление от происходящего, его необычному чувству цвета до сих пор не приблизился ни один из живших позже художников. Хотя пытались многие! Сегодня исполняется ровно 180 лет со дня рождения Клода Моне. С удовольствием вспоминаем его незаурядную и долгую биографию.

Клод Моне появился на свет в Париже 14 февраля 1840 года. Несколько лет спустя семья принимает решение переехать в Нормандию. Говорят, что юный Клод ненавидел школу: сбегал с уроков и подолгу гулял вдоль скалистого берега реки. А еще — изрисовал все обложки своих тетрадей карикатурами на учителей. Отец прочил ему карьеру бакалейщика, коим был сам, но у Моне-младшего были совсем иные планы. Его карикатуры неожиданно прославились и стали пользоваться большим спросом. Оказалось, что в городе Гавр немало людей, которые хотят получить свой карикатурный портрет, нарисованный мальчишкой. За каждую картинку Клод брал 20 франков — вполне себе приличные деньги.

И вот его работы уже выставляются в единственном в городе художественном салоне, по соседству с пейзажами местного живописца Эжена Будена. Поначалу Клод терпеть не мог художника, искренне считая, что его работы отвлекают посетителей от карикатур. К тому же его как бы «соперник» взялся опекать паренька: приглашал на пленэры, пытался чему-то научиться. И вскоре они стали почти лучшими друзьями.

— Буден похвалил меня своим мягким голосом и сказал: я всегда с удовольствием смотрю на ваши рисунки; это забавно, легко, умно. Вы талантливы — это видно с первого взгляда, но, я надеюсь, вы не остановитесь на этом. Всё это очень хорошо для начала, но скоро вам надоест карикатура. Занимайтесь, учитесь видеть, писать и рисовать, делайте пейзажи. Море и небо, животные, люди и деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со всеми их качествами, в их подлинном бытии, такие, как они есть, окруженные воздухом и светом. Проявляйте крайнее упорство в сохранении первого впечатления, так как оно — самое правильное, — вспоминал позже Клод Моне, наставления Будена.

Совместные занятия дали свои плоды:

— Глаза мои наконец раскрылись, я по-настоящему понял природу и в то же время научился любить ее.

По настоянию своего наставника 17-летний Клод Моне едет учиться в Париж. Родители отказали ему в финансовой поддержке, зато поддержала тетка — мадам Лекадр. Правда, по прибытии во французскую столицу Моне передумал поступать в Школу изящных искусств и направляется в знаменитый среди богемы «Кабачок мучеников», где родилось немало легенд мировой живописи.

Так продолжалось некоторое время, пока Клода не призвали на службу в армии и не отправили в Алжир. Здесь он пробудет два года из положенных семи: заболеет тифом, а после начнется анемия. Увидев это, мадам Лекадр поможет племяннику откупиться от солдатской лямки.

И вот в 1862 году художник снова возвращается в Париж, поступает в университет на факультет искусств, снова бросает учебу и устраивается в студию живописи Шарля Глейра. Ходит легенда, что он отказался сидеть на предложенном ему там табурете: «На нем только коров доить». И уже через неделю сидел на месте учителя: «Мне отсюда лучше видно». С соученицами был строг и амуров не заводил:

— Вы меня извините, но среди моих любовниц только герцогини… или служанки. От золотой середины меня тошнит. Идеалом была бы служанка герцогини, — расстроил он одну из студенток.

В это время Моне знакомится Альфредом Сислеем, Писсарро и Сезанном. Все они стали добрыми приятелями, вошедшими в историю как костяк импрессионистов. Кстати, название импрессионизму дала одна из картин Моне — «Впечатление» (impression). Самые теплые дружеские отношения сложились с Огюстом Ренуаром: они даже снимали одну на двоих комнату.

— Мой отец поселился вместе с Моне, — рассказывал сын Ренуара Жан. У того был удивительный дар уговаривать мелких торговцев заказать портрет, и это позволяло приятелям кое-как сводить концы с концами.

За этот портрет им платили пятьдесят франков. Иногда за целый месяц не удавалось получить ни одного заказа. Это не мешало Моне носить кружевные сорочки и заказывать платье у лучшего портного Парижа. Он никогда ему не платил, отвечая на присылку счетов со снисходительным высокомерием Дон-Жуана, принимающего господина Диманша: «Если вы будете настаивать, мсье, я лишу вас своих «заказов». И растерявшийся портной не настаивал, восторгаясь господином с такими манерами.

Похожий финт едва сводивший концы с концами Моне провернул с начальником парижского вокзала Сен-Лазар. Художник пришел к нему, наряженный в лучшие одежды, с заявлением, что намерен писать его вокзал.

— Моне предоставили все, чего он пожелал. Поезда останавливали, очищали перроны, топки паровозов набивали углем так, чтобы они дымили, как хотелось Моне. Он стал тираном вокзала, писал, окруженный всеобщим благоговением, и, наконец, уехал, увозя с собой полдюжины картин, провожаемый поклонами всего персонала с директором во главе, — восторгался Ренуар.

Настоящую популярность Клоду Моне принес портрет Камиллы Донсье — «Камилла, или дама в зеленом платье» (1866). К слову, спустя несколько лет, в 1870-м, художник женится на своей модели. Хотя в этом шаге даже тетка не поддержала своего племянника. И рождение маленького Жана не смягчило ее сердца.

Но Моне был не из тех, кто прислушивается к чьему-либо мнению, и был абсолютно прав. Их жизнь с Камиллой была не столь безоблачной, но счастливой: женщина вдохновила его на создание полотен, которые стали бесценными жемчужинами мирового искусства. В том числе знаменитый «Завтрак на траве».

В поисках заработков и спасаясь от франко-прусской войны Моне с семьей уезжает в Лондон, а потом в Нидерланды. Вернувшись, он пишет знаменитое «Впечатление. Восходящее солнце», а 15 апреля 1874 года выставляет эту картину в ателье Надара в доме № 35 на бульваре Капуцинов на выставке «Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов» — первой в истории выставке импрессионистов.

В это время Моне живет с женой и сыном в Аржантее — деревушке на правом берегу реки Сены. В 1877 году у пары появляется еще один ребенок, а спустя два года супруга живописца умирает в возрасте 32 лет. Перед самой ее кончиной, глубоко потрясенный происходящим, Моне пишет Камиллу в последний раз, на смертном одре. Эта жуткая по глубине скорби картина дошла до наших дней и находится в коллекции Лувра.

Судьба компенсирует ему личные потери деньгами: Моне выигрывает в лотерею 100 тысяч франков. Деньги позволяют ему снять (а позже и купить) дом в Живерни, куда он переезжает не только вместе с сыновьями. Отныне вместе с ними живет семья приятеля художника — Эрнеста Ошеде. У Ошеде и его супруги Алисы подрастали шестеро детей, и женщина взяла на себя заботу еще о двоих. Клод Моне по-прежнему много пишет, картины хорошо продаются и дела идут как нельзя лучше. В мае 1885 года в Парижской галерее Поля Дюрана-Рюэля открылась выставка, где он представляет серию картин «Руанский собор», над созданием которой работал два года.

— Мои ночи полны кошмаров: собор обрушивается мне на голову, он кажется то голубым, то розовым, то желтым. Я работаю так, что от усталости близок к удару. Я не могу думать ни о чем, кроме собора. Я совершенно растерян и недоволен тем, что я сделал здесь. Я метил слишком высоко, но, кажется, перестарался, испортив то, что было хорошо. Вот уже четыре дня я не могу работать и решил все бросить и возвратиться домой. Не стану даже упаковывать свои полотна — не хочу их видеть, хоть некоторое время, — писал Моне, работая над полотнами.

Восстановить силы художнику помогал его собственноручно созданный сад, в который он превратил участок у дома. Здесь он выкопал пруд, в которых разводил лилии, построил мостик а-ля обожаемые японские гравюры и выращивал редкие растения. Свой сад он воспел в нескольких десятках картин. Одна из них «Водяные лилии» (1905) оценивается сегодня в 43 миллиона долларов и считается одной из самых дорогих картин в мире (третье место).

В 1892 году Клод Моне шокирует общественность, женившись второй раз. Его избранницей стала Алиса Ошеде, недавно овдовевшая воспитательница детей. Их связь продолжалась давно, так как первый муж Алисы оставил супругу задолго до своей кончины. Они счастливо проживут вплоть до 1911 года и кончины Алисы, которая, зная, что умирает, полностью обустроила быт обожаемого супруга.

В 1912 году врачи поставили художнику диагноз "двойная катаракта". Ему делают несколько операций, после которых он лишается хрусталика на левом глазу. Он снова видит, но теперь в новом цвете. Ультрафиолет кажется ему голубым и лиловым, а потому его картины обретают совершенно удивительные оттенки.

— Сегодня более, чем когда-либо, я вижу, насколько противоестествен тот незаслуженный успех, который выпал на мою долю. Я всегда стремился достигнуть лучшего, но возраст и неудачи истощили мои силы. Не сомневаюсь, что вы найдете мои полотна совершенными. Я знаю, что, когда я их выставлю, они принесут мне большой успех, но мне это безразлично, поскольку сам я считаю их плохими…

За свою жизнь Моне создал более 200 полотен. Скончался от рака легких в 86-летнем возрасте, пережив многих близких людей: обеих жен, старшего сына, брата. До самого конца за ним преданно ухаживала невестка — дочь его второй супруги Алисы и жена его первенца — Жана. По просьбе Клода Моне похороны были очень простыми и в узком кругу. Проживший невероятно яркую жизнь художник хотел немного покоя после смерти.