«Кабанчик» - всё? Узнали у экспертов, какие кухонные фартуки сейчас в тренде

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том, в каком цвете сейчас модно делать кухни. Продолжим тему и поговорим о кухонных фартуках. Какие материалы пришли на смену «кабанчику» и другим недавним лидерам по популярности? Как оформить кухонный фартук, чтобы было не только модно и красиво, но и практично? Разобрали вопросы вместе с экспертами.

Ключевой тренд этого сезона и ближайших нескольких лет — крупноформатная плитка

Алексей Буян, маркетолог салона Terra Cotta считает: нельзя утверждать, что время «кабанчика» безвозвратно прошло. Правильнее будет сказать, что сегодня ему есть множество достойных альтернатив плитки.

— Одним из ключевых трендов этого сезона, а также ближайших нескольких лет является крупноформатная плитка. Она позволяет получить монолитную бесшовную поверхность, что, во-первых, выглядит очень современно, а во-вторых, в разы упрощает уход, а этот момент для кухни особенно актуален.



Фото предоставлено салоном Terra Cotta

Алексей добавляет, что в последнее время все чаще используют плитку крупного формата в качестве столешницы, получая красивую, неприхотливую в уходе и относительно из натуральных материалов недорогую рабочую поверхность кухни.

— По-прежнему большим интересом в качестве плитки для кухонного фартука пользуется классическая квадратная испанская плитка с присущим для нее орнаментом, разнообразием цветов и легким эффектом старины. Такую плитку предпочитают при создании ярких интерьеров, в которых всегда будет царить атмосфера отпуска в небольшом европейском городке на берегу моря.



Фото предоставлено салоном Terra Cotta

Что касается популярных текстур, то, по словам эксперта, это вечная классика — плитка с текстурами натуральных материалов — мрамор, дерево и камень. Из необычных вариантов — плитка, имитирующая состаренный металл, ржавчину. Смотрится очень эффектно и идеально подходит к лофтовым интерьерам.



Кухня Nolte с трендовым фартуком. Фото предоставлено салоном Terra Cotta

Уже несколько лет на пике популярности натуральные, природные текстуры и оттенки

Евгений Жосан, руководитель направления, дизайнер компании Rialto отмечает: уже несколько лет на пике популярности натуральные, природные текстуры и оттенки.

— Но это не значит, что выбор ограничен песочными и белыми оттенками. Гамма варьируется от полупрозрачных оттенков до насыщенных и сложных цветовых комбинаций.



Фото предоставлено компанией Rialto

Лидеры среди текстур — это натуральные камни в разных своих интерпретациях: травертин, песчаник, сланец. И, конечно, лидеры — мрамор и оникс.

Все чаще покупатели делают свой выбор в пользу широкоформатных плит: от уже привычных 60×120 см до максимальных, керамических слэбов размером 160×320 см, которые можно использовать не только на скинали, но и на столешнице.

— Учитывая физические свойства таких плит — универсальность, устойчивость к царапинам и истиранию, высокая ударопрочность, — они подходят для этих целей, так же как и привычные акрилы и агломераты. Но стоит подчеркнуть, что керамические плиты более экологичны.



Фото предоставлено компанией Rialto

Эксперт подчеркивает также: тенденции диктуют простоту в деталях и чистоту решений. И действительно, когда меньше швов и стыков — это не только красиво, но и практично. Ведь за единой поверхностью значительно проще ухаживать, нежели за той, которая разделена на множество маленьких плиток.

— Меньшее количество фуги, а иногда и даже ее отсутствие — значительно более гигиеничное решение для тех, кто не любит посвящать жизнь постоянной уборке и чистке швов.



Фото предоставлено компанией Rialto

Важна не только плитка, но и варианты ее укладки

Анастасия Фиалко, руководитель отдела маркетинга Группы СКВИРЕЛ считает: от мозаики до крупного формата, от классической белой глянцевой до плитки под мрамор, от квадрата до гексагона — фартук на кухне можно просто сделать, а можно сделать интересно. Как? Начнем с формата.

— Крупноформатная плитка — довольно новый прием в оформлении рабочей зоны на кухне. Благодаря использованию больших цельных плит создается ощущение более масштабного пространства. А если есть природный рисунок (например мраморный), в монолите он смотрится естественнее. Кстати, таким керамогранитом можно облицевать даже столешницу или остров.



Фото предоставлено Группой СКВИРЕЛ

Традиционная плитка «метро» и многочисленные вариации на тему — решение понятное и при этом актуальное и сегодня, и завтра. Например, Анастасия предлагает чередовать плитки с перфорацией и из единой однотонной коллекции. Еще вариант — укладывать плитки из одной коллекции в однотонном и в принтованном вариантах, что позволяет сделать в числе прочего и более акцентное зонирование.

— Мелкие форматы — это еще и популярные сейчас гексагоны. Сложная геометрия интересна и позволяет поэкспериментировать с манерой укладки плитки. Например, такой плиткой можно оформить край фартука. Мозаика всех видов — квадратная, шестиугольная, выпуклая или круглая — будет тонким дизайнерским ходом вне времени.



Фото предоставлено Группой СКВИРЕЛ

Теперь поговорим о фактурах. Плитка под камень с первого взгляда выглядит нейтрально, но рисунок и рельеф добавляют акцентов интерьеру кухни в целом. Имитация разноформатной каменной кладки — еще один любопытный способ оформить фартук, чтобы сделать рабочую зону заметнее. Плитка под кирпич — классическое решение в дизайне и весьма выразительное в виде фартука на кухне. Она очень удачно, лофтово смотрится в сочетании с металлической утварью и стеклянной посудой.

— С помощью плитки на кухонном фартуке можно также создавать визуальные эффекты.

Яркий прием для современной кухни — оптические эффекты при укладке плитки определенным образом. Если же хочется чего-то более привычного, можно просто сочетать оттенки и фактуры плитки, — говорит эксперт.



Фото предоставлено Группой СКВИРЕЛ

Все чаще вместо традиционной плитки на фартук заказывают стеновые панели

Екатерина Бузлякова, директор салона немецких кухонь Nolte, рассказывает, что в последнее время все чаще и чаще люди вместо традиционной плитки на фартук заказывают стеновые панели.



Фото предоставлено салоном немецких кухонь Nolte

— Стеновые панели, или, как их еще называют, кухонный фартук или скинали, — это специальные декоративные панели, которые обладают защитной функцией. Кухонный фартук может совпадать с цветом и фактурой столешниц и создавать единое пространство. А также может иметь собственный декоративный узор, фотопринт, который гармонично сочетается с другими элементами кухни и делает ее еще более оригинальной.

Эксперт отмечает: как показывает практика, аляповатые рисунки и сумасшедшие «огни ночного города» давно ушли в прошлое. Но само стекло — это очень практичный вариант материала для фартука.

— Сейчас актуальны либо стекла с интересной фактурой, либо однотонные. А уж белый цвет и вовсе вне конкуренции, особенно стекло с «умной подсветкой».

Раньше довольно популярно было оформлять стену красным кирпичом. Хоть он и сдает свои позиции, но все еще актуален. Но за ним очень сложно ухаживать.

— Однако есть стеновые панели, которые очень хорошо имитируют камень и при этом неприхотливы в уборке. Особенно если у вас стиль лофт, то помимо всего прочего можно использовать декоративные панели с фотомотивом камня, кирпича, камня или «ржавой стены». И здесь я имею в виду не стеклянные панели с фотопечатью, а именно матовые ламинированные панели с нанесенным рисунком, которые очень легко мыть.

Еще один вид популярного фартука, правда небюджетного, — фартук из кварцевого агломерата либо керамики в цвет столешницы. Это не только модно и престижно, но и очень комфортно на практике.

— Кварц или керамика легко моются, их можно без опасений тереть. Они не желтеют и не царапаются. Это практически неубиваемые варианты.



Фото предоставлено салоном немецких кухонь Nolte

Модной в 2020 году остается и стеновая панель «под дерево». Но теперь изменились требования к ее внешнему виду. Особое внимание уделяется подбору цвета: желательно точное совпадение со столешницей. Только тогда панель будет смотреться стильно и дорого.

— Часто заказывают кухню, чтобы столешница была в цвет фасадов, либо, если кухня однотонная, столешницу и стеновую панель заказывают в одном цвете, а фасады — в другом. Во-первых, это смотрится эффектно, а во-вторых, мы не вводим еще один цвет в интерьер.



Фото предоставлено салоном немецких кухонь Nolte

По словам эксперта, бывает, люди заказывают фасады одного цвета, корпус — другого, столешницу — третьего, стеновую панель — четвертого. И это, считает Екатерина, не совсем правильно.

— На крупнейших мировых выставках уже давно существует тренд, что кухня — это не только просто мебель, а настоящее произведение искусства, где желательно, чтобы все материалы идеально подходили друг другу и использовалось как можно меньше разных цветов, чтобы все было в одном стиле.