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В пятницу в Беларуси были задержаны более 110 человек
Источник материала: АФН
В Беларуси в пятницу силовики задержали более 110 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».
Несколько десятков людей были задержаны в Минске во время цепей солидарности и минуты молчания, чтобы почтить память убитого Романа Бондаренко.
Среди задержанных правоохранителями оказались несколько врачей, руководитель проектов портала tut.by, лидер группы "Стары Ольса" и актер НАДТ им. Горького.
Также задержания прошли в Бресте, Слуцке, Молодечно, Вилейке, Ляховичах, Клецке, Барановичах, Сморгони и других городах Беларуси.
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В Беларуси в пятницу силовики задержали более 110 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».
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