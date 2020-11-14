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В пятницу в Беларуси были задержаны более 110 человек

14.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси в пятницу силовики задержали более 110 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Несколько десятков людей были задержаны в Минске во время цепей солидарности и минуты молчания, чтобы почтить память убитого Романа Бондаренко.

Среди задержанных правоохранителями оказались несколько врачей, руководитель проектов портала tut.by, лидер группы "Стары Ольса" и актер НАДТ им. Горького.

Также задержания прошли в Бресте, Слуцке, Молодечно, Вилейке, Ляховичах, Клецке, Барановичах, Сморгони и других городах Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Беларуси в пятницу силовики задержали более 110 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».
 
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