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Адвокат блогера Николая Дедка настаивает на судебно-медицинской экспертизе
Источник материала: Партизан
Задержанный за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» администратор телеграм-канала «Мiкоlа» Николай Дедок находится в ИВС на Окрестина.
Об этом сообщила адвокат Наталья Мацкевич, которая смогла увидеться с подзащитным на следственных действиях,
Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY
— Я заявила ходатайство о проведении медицинского освидетельствования и назначении судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений в отношении него. Надеюсь, что следственные органы и ИВС обеспечат его безопасность, как они обязаны это сделать по закону, — сообщила адвокат.
С защитника Николая взяли подписку о неразглашении, поэтому более подробную информацию по делу она раскрывать не имеет права.
Блогера и общественно-политического деятеля анархических взглядов задержали сотрудники ГУБОПиК МВД в поселке Сосновый Осиповичского района. По информации МВД, в телеграм-канале Николай Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия», а также публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов. По данным милиции, дома у блогера нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, «предназначенные для финансирования участников протестов», а также «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки».
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Задержанный за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» администратор телеграм-канала «Мiкоlа» Николай Дедок находится в ИВС на...
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