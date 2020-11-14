Адвокат блогера Николая Дедка настаивает на судебно-медицинской экспертизе

пишет tut.by Об этом сообщила адвокат Наталья Мацкевич, которая смогла увидеться с подзащитным на следственных действиях,tut.by









Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY





— Я заявила ходатайство о проведении медицинского освидетельствования и назначении судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений в отношении него. Надеюсь, что следственные органы и ИВС обеспечат его безопасность, как они обязаны это сделать по закону, — сообщила адвокат.





С защитника Николая взяли подписку о неразглашении, поэтому более подробную информацию по делу она раскрывать не имеет права.

Блогера и общественно-политического деятеля анархических взглядов задержали сотрудники ГУБОПиК МВД в поселке Сосновый Осиповичского района. По информации МВД, в телеграм-канале Николай Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия», а также публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов. По данным милиции, дома у блогера нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, «предназначенные для финансирования участников протестов», а также «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки».



