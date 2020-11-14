Во время разгона протеста в минувшее воскресенье в Минске было задержано более тысячи человек.





"Когда закончатся протесты? Никогда! — говорил Лукашенко. — Они спят и видят — дотерпеть, довести людей до... весны. Что погода изменится... И главное: "Экономика будет в более сложном положении, она чуть ли не рухнет. Тогда нам легче будет с ним [с Лукашенко] справиться". Вот их цель. В этом их поддерживают знаете кто... Поэтому будет продолжаться".





пишет Еврорадио. Далее Александр Лукашенко начал пугать какими-то "боевиками", хотя протесты мирные,Еврорадио.





"Тысяча-полторы — это боевики, это не радикалы уже, — говорил он. — Это боевики! Они никогда не отступятся. Это их шанс. А платить им, полутора тысячи, не проблема. Биткоинами там или ещё чем-то. Мы прихватили здесь... Они в частном порядке перечисляли деньги [на самом деле помощь шла пострадавшим от режима — Еврорадио]... Это банковские структуры, я поручил. Говорю: Возьмите, как финансируется... Они уже на карточку начали нашим протестующим-боевикам перечислять деньги. Мы взяли это под контроль... Мы не против. Пожалуйста, только поясните, что это за деньги...".



