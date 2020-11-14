Великобритания призвала белорусские власти прекратить кампанию подавления, заявил постоянный заместитель министра по иностранным делам Содружества и Бюро развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сэр Филип Бартон по итогам прошедших 13 ноября видеопереговоров с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.





«Сегодня я виртуально посетил Минск после необоснованной высылки двух британских дипломатов», — написал Бартон на своей странице в «Твиттере». Он выразил благодарность посольству своей страны в Минске за поддержку «демократических прав белорусского народа».

Чуть позже Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании публично выразило признательность за международную солидарность, проявленную после высылки дипломатов из Минска, и обобщило на одной странице слова поддержки внешнеполитических ведомств США, Канады, Дании, Румынии, Латвии, Исландии, Литвы, Польши, Эстонии, Ирландии, Нидерландов, Швеции, Словакии, Чехии, Австралии, Франции и Словении.

Пресс-служба белорусского МИД по итогам переговоров Кравченко и бартона сообщила, что «представители руководства внешнеполитических ведомств Беларуси и Великобритании обсудили вопросы двусторонней повестки дня и подходы сторон, включая имеющиеся значительные разногласия». Подчеркнуто, что «проведение беседы было согласовано сторонами в начале ноября» — до дипломатического скандала, разгоревшегося 8 ноября. В тот день белорусская сторона объявила персонами нон грата заместителя посла Лиcу Тамвуд и военного атташе Тимофи Уайт-Бойкота «ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь». Как заявило государственное телевидение, «по данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов».