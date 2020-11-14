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Лукашенко жестко «наехал» на Зеленского

14.11.2020 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то назвал Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет» — так отреагировал Александр Лукашенко 13 ноября в Минске во время интервью узкому кругу СМИ Беларуси и зарубежья на вопрос главного редактора телеканала «112 Украина» Павла Кужеева. Тот поинтересовался, на каком уровне сейчас происходит общение с Зеленским и как Лукашенко относится к тому, что к нему со стороны Зеленского будет обращение просто Александр Лукашенко, без слова «президент».

Лукашенко жестко «наехал» на Зеленского
Фото president.gov.by

«С 70 с лишним процентов он обвалился, кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — сказал Лукашенко, высказывание которого разместил телеграм-канал «Пул Первого».

«Все эти виляния вашего президента Зеленского, все его выверты — это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас — и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули — и он побежал следом. Это недостойная позиция, это унижение украинского народа как минимум», — заявил также он (цитата по новостям канала «Россия 1»).

При этом свои отношения с Зеленским до белорусских президентских выборов Лукашенко охарактеризовал так — «как между отцом и сыном».

О том, что официальная позиция Украины — после истечения срока полномочий называть Александра Лукашенко только по имени и фамилии, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

На брифинге 30 сентября, отвечая на вопрос, будет ли Киев называть Лукашенко «незаконно избранным или нелегитимным президентом», Кулеба отметил: «Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в «Фейсбуке», но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция — Александр Лукашенко».

Украина не признала официальные итоги президентских выборов в Беларуси, присоединившись к соответствующему заявлению Евросоюза. Киев поставил на паузу официальные контакты с Минском. Зеленский призвал Лукашенко провести новые выборы.

 
Теги: Минск
 
 
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«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то назвал Зеленским, а не президентом.
 
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