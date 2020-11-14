|
Умер Армен Джигарханян
Источник материала: Onliner
Актер и режиссер умер в ночь на субботу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Московский драматический театр. Актеру было 85 лет.
«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — сказал собеседник агентства.
Как
Армен Джигарханян — народный артист СССР и один из самых узнаваемых актеров. Он дебютировал в кино в 1960 году. Известность пришла к нему после фильма «Здравствуй, это я!». Он снялся в более чем 250 фильмах, среди которых «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя».
В 1996 году Джигарханян стал президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер и режиссер умер в ночь на субботу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Московский драматический театр. Актеру было 85 лет.Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)