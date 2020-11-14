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Умер Армен Джигарханян

14.11.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Актер и режиссер умер в ночь на субботу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Московский драматический театр. Актеру было 85 лет.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — сказал собеседник агентства.

Как пишет meduza.io, в апреле 2018 года Армена Джигарханяна госпитализировали с инфарктом, он находился в коме. После восстановления актер вернулся к работе в театре, но затем его еще несколько раз госпитализировали. Врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После этого Джигарханян планово обследовался в больницах.

Армен Джигарханян — народный артист СССР и один из самых узнаваемых актеров. Он дебютировал в кино в 1960 году. Известность пришла к нему после фильма «Здравствуй, это я!». Он снялся в более чем 250 фильмах, среди которых «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя».

В 1996 году Джигарханян стал президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

 
Теги: Новости
 
 
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Актер и режиссер умер в ночь на субботу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Московский драматический театр. Актеру было 85 лет.Читать далее…
 
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