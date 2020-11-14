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Закон о гражданстве: приобретается в результате приема в гражданство РБ

14.11.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера была оглашена инициатива по изменению закона о гражданстве. Устами депутата Марии Василевич озвучена идея о возможности лишения гражданства тех, кто «участвовал в террористической и иной экстремистской деятельности или причинил тяжкий вред интересам Беларуси». Напоминаем, каким же образом, согласно действующему законодательству, приобретается устойчивая правовая связь человека с РБ.

Но прежде отметим, что депутат сделала оговорку: предлагаемая норма не коснется тех людей, которые являются гражданами Республики Беларусь по рождению.

А вот как звучит статья 12 закона о гражданстве:

«Гражданство Республики Беларусь приобретается:

  • по рождению;
  • в результате приема в гражданство Республики Беларусь;
  • в порядке регистрации;
  • по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом и международными договорами Республики Беларусь».

 
 
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Вчера была оглашена инициатива по изменению закона о гражданстве. Устами депутата Марии Василевич озвучена идея о возможности лишения гражданства тех, кто...
 
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