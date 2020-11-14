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Закон о гражданстве: приобретается в результате приема в гражданство РБ
Источник материала: Onliner
Вчера была оглашена инициатива по изменению закона о гражданстве. Устами депутата Марии Василевич озвучена идея о возможности лишения гражданства тех, кто «участвовал в террористической и иной экстремистской деятельности или причинил тяжкий вред интересам Беларуси». Напоминаем, каким же образом, согласно действующему законодательству, приобретается устойчивая правовая связь человека с РБ.
Но прежде отметим, что депутат сделала оговорку: предлагаемая норма не коснется тех людей, которые являются гражданами Республики Беларусь по рождению.
А вот как звучит статья 12 закона о гражданстве:
«Гражданство Республики Беларусь приобретается:
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Вчера была оглашена инициатива по изменению закона о гражданстве. Устами депутата Марии Василевич озвучена идея о возможности лишения гражданства тех, кто...
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