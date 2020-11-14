Закон о гражданстве: приобретается в результате приема в гражданство РБ

Источник материала: Onliner

Вчера была оглашена инициатива по изменению закона о гражданстве. Устами депутата Марии Василевич озвучена идея о возможности лишения гражданства тех, кто «участвовал в террористической и иной экстремистской деятельности или причинил тяжкий вред интересам Беларуси». Напоминаем, каким же образом, согласно действующему законодательству, приобретается устойчивая правовая связь человека с РБ.

Но прежде отметим, что депутат сделала оговорку: предлагаемая норма не коснется тех людей, которые являются гражданами Республики Беларусь по рождению.

А вот как звучит статья 12 закона о гражданстве:

«Гражданство Республики Беларусь приобретается:

по рождению;

в результате приема в гражданство Республики Беларусь;

в порядке регистрации;

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом и международными договорами Республики Беларусь».