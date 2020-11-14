Что будет с фабрикой облаков в Новолукомле после запуска БелАЭС?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В прошлом году флагман белорусской энергетики – Лукомльская ГРЭС отпраздновала свой полувековой юбилей. Кстати, если вы подумали, что это гидроэлектростанция, то вы ошиблись. Юмор советских инженеров оценят не все, но аббревиатура расшифровывается как Государственная районная электростанция.

Сейчас номинальная мощность ГРЭС составляет около 3000 МВт. Это даже больше, чем может дать в сеть Белорусская атомная станция, когда будут введены в строй оба реактора. Тогда, как АЭС под Островцом сможет выдавать 2400 МВт.

© Sputnik / Виктор Толочко Лукомльская ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1969 году

Электростанция в Новолукомле генерирует около 30% всего электричества для белорусской энергетической системы, а в летний период эта цифра увеличивается вдвое. Что сулит крупнейшему энергетическому объекту республики атомная эра, разбирался корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

Сердце станции

В Новолукомле живет 14 тысяч человек, из них полторы тысячи работает на станции. Поэтому жизнь небольшого городка в Витебской области напрямую зависит от планов республиканского руководства на энергетическую отрасль. Объект критически важный для инфраструктуры страны, а значит – режимный.

© Sputnik / Виктор Толочко Выработка электроэнергии составляет 60 % в летний период и 30 % в зимний от выработки всей энергосистемы Республики Беларусь

Редкий гость на электростанцию попасть может только с паспортом, а если в руках у него фотоаппарат, то его придется записать отдельно. На руки охрана выдаст электронный ключ для проходной, иначе внутрь не попасть.

Сама ГРЭС и вспомогательные объекты занимают, как говорит замдиректора по идеологии Виктор Терешко, около 45 гектаров. Есть у нее и отдельное мазутное хозяйство. Оказывается, изначально станция вырабатывала электроэнергию, сжигая мазут.

© Sputnik / Виктор Толочко В качестве основного топлива в ходе строительства был установлен топочный мазут марки "100", поставка которого производится по железной дороге

В 1992 году было решено перевести электростанцию на природный газ, который она черпает из магистрального трубопровода Ямал – Европа. В огромном машинном зале размещаются восемь электрогенераторов. Один сейчас находится на техническом обслуживании, но гул от работы турбин стоит сильный.

Детали для электрогенераторов весят десятки килограммов, а порой и тонн, поэтому в машинном зале работают два промышленных крана, которые ездят по рельсам под самой крышей.

© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель директора по идеологии Лукомльской ГРЭС Виктор Терешко

Вообще каждая турбина вращается со скоростью 50 оборотов в секунду, а в минуту набегает аж 3000. За работой сложных агрегатов следят машинисты в блочных щитах управления. Приборов там установлено огромное количество.

"Это настоящее сердце станции", – говорит Виктор Терешко и показывает нам на блок, где прибор выводит красной строкой показания. Издалека это просто кардиограмма из районной поликлиники, которую видел каждый.

© Sputnik / Виктор Толочко Номинальная мощность ГРЭС составляет около 3000 МВт

Специалист рассказал, что для того, чтобы раскрутить одну турбину, нужно нагреть воду не просто до состояния пара, а до температуры в 545 градусов по Цельсию. Разогревают воду газовые котлы каждый высотой в 40 метров. После чего она подается на лопасти под давлением в 24 атмосферы.

© Sputnik / Виктор Толочко В 2019 году ГРЭС "сожгла" 2,8 миллиарда кубометров голубого топлива

Вот и весь секрет 3000 тысяч оборотов в минуту. Дым из котлов для того, чтобы развеяться, поднимается на высоту в 250 метров. После резкого перепада температуры на выходе оказывается конденсат.

"Это настоящая фабрика облаков", – смотрит на трубы замдиректора. А вот трубы новехонькой ПГУ в разы ниже, и из них не вырываются "облака", с грустью отмечает он.

© Sputnik / Виктор Толочко Энергоблоки первой очереди вводились в эксплуатацию с декабря 1969 года по сентябрь 1971 года, энергоблоки второй очереди — с декабря 1972 года по август 1974 года.

Экономика процесса

Станцию изначально запускали на мазуте, и тогда для выработки 1 калории энергии требовалось 340 граммов условного топлива. После того, как ее перевели на газ, эта цифра снизилась до 280 граммов условного топлива. В 2014 году на Лукомльской ГРЭС запустили новейшую парогазовую установку, которой для выработки нужно еще меньше – 220 граммов условного топлива.

© Sputnik / Виктор Толочко Отвод дымовых газов от котлов осуществляется через три дымовые трубы высотой по 250 метров каждая

По словам местного идеолога, современная ПГУ позволяет экономить 308 тысяч тонн условного топлива в год, или 43 миллиона долларов. Если в цене энергии, выработанной на обычных генераторах, стоимость топлива составляет 93%, то на ПГУ эта цифра ниже на 20%.

© Sputnik / Виктор Толочко На ГРЭС трудятся полторы тысячи человек

Причем если каждый из 8 генераторов на станции вырабатывает около 300 МВт, то ПГУ при помощи микса из китайских и немецких технологий выдает уже 427 МВт. Да и блочная щитовая представляет собой множество мониторов, куда выводятся все данные о работе установки.

Виктор Терешко с гордостью отметил, что сама по себе ГРЭС окупилась спустя восемь лет после запуска, а новенькая ПГУ окупит себя за 11 лет.

© Sputnik / Виктор Толочко Сердце Лукомльской ГРЭС

Любого белоруса тревожат заветные "по пятьсот", поэтому интересуемся про среднюю зарплату местных энергетиков. "1200-1300 рублей в среднем", – бодро рапортует идеолог.

Холодный резерв

Совсем недавно начал работать первый энергоблок Белорусской атомной станции под Островцом. Для энергосистемы страны это событие знаковое, и теперь республика входит в атомный клуб.

Логично было спросить, что ждет после этого Лукомльскую ГРЭС, и главный инженер Кирилл Мацарский заверил, что никто не собирается увольнять 1,5 тысячи человек. Теперь электростанция на севере страны будет выполнять резервную роль.

По его словам, на полную мощь БелАЭС выйдет не сегодня и не завтра, и сейчас сложно оценивать, как будет развиваться энергопотребление в стране и будет ли электроэнергия поставляться на экспорт.

"По мере запуска атомной станции электрогенераторы на Лукомльской ГРЭС будут переходить в "холодный резерв", – пояснил Кирилл Мацарский.

© Sputnik / Виктор Толочко По мере запуска атомной станции электрогенераторы на Лукомльской ГРЭС будут переходить в "холодный резерв"

Вообще по мере надобности их можно будет запустить в любой момент, и, как заверил главный инженер, на это специалистам потребуется всего 12 часов работы. В "холодном резерве" каждый электрогенератор может находиться год.

© Sputnik / Виктор Толочко Машинный зал обслуживают два мостовых крана грузоподъемностью по 125/25 тс, котельное отделение — два мостовых крана по 50/10 тс

Сама электростанция вырабатывает энергию из российского природного газа, и, по данным Кирилла Мацарского, в 2019 году ГРЭС "сожгла" 2,8 миллиарда кубометров голубого топлива.

© Sputnik / Виктор Толочко Некоторые работники ГРЭС с открытием БелАЭС в Островце перебрались туда

Сейчас станция работает и готовится к новым режимам своего существования в связи с началом атомной эпохи, но какого-то кадрового голода флагман энергетики не испытывает. Хотя главный инженер и признается, что около 50 специалистов все же перебрались в Островец.

© Sputnik / Виктор Толочко Главный инженер Лукомльской ГРЭС Кирилл Мацарский

"Это их решение развивать свою карьеру таким образом", – констатировал Кирилл Мацарский.

Вот оно че, Михалыч

Приехав в Новолукомль, мы не могли не проверить старую байку о том, что в местном незамерзающем из-за работы ГРЭС озере водится знаменитая креветка. Пока мы снимали стендап и беспомощно пытались сачком выудить в кристально чистой воде хоть что-то, к берегу подъехал он.

Мужчина в защитном костюме представился коротко – Михалыч. Сразу сказал, что в газетах светиться не любит, а тут просто ракушки собирает.

© Sputnik / Виктор Толочко Лукомльское озеро является для ГРЭС естественным прудом-охладителем

Посмотрев на противоположный берег, где высится станция, мужчина заявил, что при нем станцию запускали, при нем и остановят. Попробовали рассказать, что планов у высокого начальства на нее громадье, но, кажется, мы были не очень убедительны.

"Они говорят, что поставят на "холодный резерв" турбины на год. Я 30 лет отработал машинистом на станции. Она уже через месяц простоя начинает ржаветь. Через год она вообще сгниет", – обрисовал мрачные перспективы Михалыч.

В принципе вода, с которой работают на ГРЭС, особенная или, как говорит ветеран-энергетик, "идеальная". Для того чтобы сберечь оборудование, воду очищают от соли и железа. Фактически это уже дистиллированная жидкость без примесей.

Кажется, что Михалыча на этом не остановить, а историй у него припасено много, но в газетах, как мы помним, светиться он не любит. И вот выясняется почему.

© Sputnik / Виктор Толочко Местные жители активно рыбачат на обводном канале практически круглый год

"В 1988 году я написал заявление на выход из партии. Так "Чырвоны прамень" меня дважды в районе полоскал. Я тогда поехал в Чашники к главреду разбираться. А он говорит: это мне председатель райкома приказал. Все, вопросов нету", – вспоминает мужчина.

И тут же добавляет, что партия, на его взгляд, ничем не отличалась от банды: если ты туда вошел и стал членом, то обратного пути уже не было.

"А я им сказал, что подарил партии 10 костюмов по 100 рублей каждый. Мне бояться нечего. Так они мне сказали: о детях подумай", – все не мог остановиться Михалыч.

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Теперь дорогую его сердцу ГРЭС и вовсе обложили налогами, или, как выразился бывалый энергетик, "идет натуральный грабеж, все забирают, а на замену оборудования денег нет".

Попросили поделиться мнением, что же станет с Лукомльской ГРЭС, когда во всю мощь заработает БелАЭС, и Михалыч ответил емко в свойственной только ему манере, "что-то труднопереводимое на местном диалекте".