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Скончался любимый артист миллионов Армен Джигарханян

14.11.2020 10:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В субботу, 14 ноября 2020 года, умер известный народный артист, любимец миллионов Армен Джигарханян.

Как сообщают РИА Новости, Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни. В его кинематографической копилке более 250 различных фильмов. Основную свою известность он получил в СССР. Он одинаково хорошо был как в комедиях, так в драмах и боевиках. В каждом фильме Джигарханян находил свой неповторимый образ, которые на всегда запоминался зрителем. И не важно было, это роль первого или второго плана.

С 1996 года Армен Джигарханян, возглавил Московский драматический театр, который потом стал носить его имя.

 
 
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В субботу, 14 ноября 2020 года, умер известный народный артист, любимец миллионов Армен Джигарханян.
 
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