ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская заявила о запуске процедуры «Народный трибунал»

14.11.2020 10:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская отреагировала на убийство Романа Бондаренко объявлением запуска процедуры «Народный трибунал».

По словам Светланы Тихановской, Беларусь окончательно превратилась в бандитское государство и рассчитывать на справедливость уже не приходится.

«Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Понести наказание должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон", - заявила белорусский лидер.

Суть «Народного трибунала» заключается в том, что будут собираться доказательства преступлений режима. Те силовики, которые окажут помощь в сборе доказательств, смогут надеяться на амнистию. Но остальным, участвующим в массовых преступлениях, придется отвечать по закону.

Одновременно на платформе «Голос» запускается процесс "Народного обвинения" по собранным материалам. Каждый белорус сможет ознакомиться с собранными материалами проголосовать.

"После подведения итогов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство", заявила Светлана Тихановская.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская отреагировала на убийство Романа Бондаренко объявлением запуска процедуры «Народный трибунал».
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Украины: Убийцы Бондаренко должны быть наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика