Тихановская заявила о запуске процедуры «Народный трибунал»

Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская отреагировала на убийство Романа Бондаренко объявлением запуска процедуры «Народный трибунал».

По словам Светланы Тихановской, Беларусь окончательно превратилась в бандитское государство и рассчитывать на справедливость уже не приходится.

«Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Понести наказание должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон", - заявила белорусский лидер.

Суть «Народного трибунала» заключается в том, что будут собираться доказательства преступлений режима. Те силовики, которые окажут помощь в сборе доказательств, смогут надеяться на амнистию. Но остальным, участвующим в массовых преступлениях, придется отвечать по закону.

Одновременно на платформе «Голос» запускается процесс "Народного обвинения" по собранным материалам. Каждый белорус сможет ознакомиться с собранными материалами проголосовать.

"После подведения итогов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство", заявила Светлана Тихановская.