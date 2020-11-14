Власти Беларуси арестовали экскурсионную группу из работников Беларуськалия

Источник материала: АФН

В минувшую пятницу во время экскурсионной поездки на территории исторического комплекса Коссово - Меречёвщина на родине Тадеуша Костюшки была задержана туристическая группа из Солигорска в количестве 43 человека.

Как сообщил телеграм-канал Стачкома Беларуськалия, семьи с несовершеннолетними детьми, экскурсовод, водитель были доставлены в РОВД Ивацевич, где их удерживали не менее 8 часов.

Всем участникам экскурсии вменяется статья 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Экскурсия была организована для работников Беларуськалия. Не исключается, что поводом для ареста стала бчб-символика.

Светлана Тихановская выступила с видеообращением в поддержку арестованных работников Беларуськалия и членов их семей.