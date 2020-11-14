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Власти Беларуси арестовали экскурсионную группу из работников Беларуськалия
Источник материала: АФН
В минувшую пятницу во время экскурсионной поездки на территории исторического комплекса Коссово - Меречёвщина на родине Тадеуша Костюшки была задержана туристическая группа из Солигорска в количестве 43 человека.
Как сообщил телеграм-канал Стачкома Беларуськалия, семьи с несовершеннолетними детьми, экскурсовод, водитель были доставлены в РОВД Ивацевич, где их удерживали не менее 8 часов.
Всем участникам экскурсии вменяется статья 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).
Экскурсия была организована для работников Беларуськалия. Не исключается, что поводом для ареста стала бчб-символика.
Светлана Тихановская выступила с видеообращением в поддержку арестованных работников Беларуськалия и членов их семей.
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В минувшую пятницу во время экскурсионной поездки на территории исторического комплекса Коссово - Меречёвщина на родине Тадеуша Костюшки была задержана...
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