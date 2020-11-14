13 ноября в Ивацевичском районе Брестской области была задержана экскурсионная группа из Солигорска. Они приехали в Меречёвщину под Косово на родину национального героя Беларуси, Польши и США Тадеуша Костюшко, а в итоге оказались в милицейском участке. Как сообщает телеграмм-канал @stachkom, в Ивацевичском РОВД находятся 43 человека — семьи с несовершеннолетними детьми, экскурсовод, водитель. Их хотят привлечь к ответственности за "участие в несанкционированном массовом мероприятии",euroradio.fm