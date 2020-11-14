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Приехали на экскурсию – задержали 43 человека. Среди задержанных — члены стачкома "Беларуськалия"

14.11.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ивацевичском районе 43 участника экскурсии попали в милицию, им грозит суд


13 ноября в Ивацевичском районе Брестской области была задержана экскурсионная группа из Солигорска. Они приехали в Меречёвщину под Косово на родину национального героя Беларуси, Польши и США Тадеуша Костюшко, а в итоге оказались в милицейском участке. Как сообщает телеграмм-канал @stachkom, в Ивацевичском РОВД находятся 43 человека — семьи с несовершеннолетними детьми, экскурсовод, водитель. Их хотят привлечь к ответственности за "участие в несанкционированном массовом мероприятии", пишет euroradio.fm

Милиция следила за экскурсантами и задержала их после того, как они сделали общее фото с бело-красно-белыми флагами. Среди задержанных — члены стачкома "Беларуськалия".
 
 
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В Ивацевичском районе 43 участника экскурсии попали в милицию, им грозит суд
 
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