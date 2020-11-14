|
В Могилеве от коронавируса умерли два врача-акушера-гинеколога больницы СМП
Источник материала: Партизан
Как
Фамилии и имена умерших женщин по этическим причинам не публикуют.
По словам коллег, одна из умерших акушеров-гинекологов была на аппарате искусственной вентиляции легких около месяца.
Вторая врач болела около двух недель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает TUT.BY, в администрации больницы TUT.BY подтвердили факт смерти врачей, от подробных комментариев отказались.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)