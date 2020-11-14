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МИД Украины: Убийцы Бондаренко должны быть наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены
Источник материала: Партизан
Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает убийство Романа Бондаренко в Минске.
«Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа», — говорится в
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Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает убийство Романа Бондаренко в Минске.
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