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МИД Украины: Убийцы Бондаренко должны быть наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены

14.11.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает убийство Романа Бондаренко в Минске.



«Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа», — говорится в сообщении МИД Украины.
 
Теги: Минск
 
 
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Украина солидарна с Европейским Союзом и осуждает убийство Романа Бондаренко в Минске.
 
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