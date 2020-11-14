МИД Украины: Убийцы Бондаренко должны быть наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены

«Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа», — говорится в