Картина маслом: феодал и его вассалы? Лукашенко: «У меня в Беларуси хватает не только протестунов, но и оппозиционеров»





Кругом враги!





В частности, спросили, есть ли условия, при которых он бы пошел на переговоры с оппозицией и Светланой Тихановской. "Слушайте, о чем я могу разговаривать с человеком, которая уговаривала, просила меня: помогите мне выехать из Беларуси, мои дети там. Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?" - сказал Лукашенко.

"Нет темы для разговора. У меня в Беларуси хватает не только протестунов, но и оппозиционеров. Вы не путайте протестующих с оппозиционерами. Ничего подобного. Но они здесь. Вы понимаете, они здесь. И я с ними даже в СИЗО разговариваю", - отметил Лукашенко.

Также он призвал журналистов не путать "протестующих с оппозиционерами", с которыми он встречается "даже в СИЗО". Он упомянул Юрия Воскресенского, который вышел из следственного изолятора КГБ и заявляет, что организует "круглый стол" оппозиции и власти. По словам Лукашенко, Воскресенский "уже вокруг себя собрал несколько десятков человек, которые включились в этот диалог". "Я в курсе дела", — добавил он и заявил, что с ними "точно встретится".

"А с предателями и террористами я какой диалог должен вести?" — спросил присутствующих Александр Лукашенко. Он перечислил различные акции, включая саботаж на железной дороге, который назвал "терактами".



