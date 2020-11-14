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Умер Армен Джигарханян

14.11.2020 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Трагическую новость сообщили сегодня в его театре.

Умер Армен Джигарханян

«С прискорбием сообщаем, что сегодня умер наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», — сказано в сообщении.

В последнее время любимец миллионов киноманов часто болел. Информация о его госпитализации с тем или иным недугом регулярно появлялась в СМИ.

3 октября артисту исполнилось 85 лет.

В фильмографии актера более 300 картин, среди которых «Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «Премия», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Профессия — следователь», «Раз на раз не приходится», «Мегрэ у министра», «Жизнь Клима Самгина», «Биндюжник и король», «Две стрелы. Детектив каменного века», «Паспорт», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли», «Короли российского сыска», «Бандитский Петербург» и других.

 
Теги: Новости
 
 
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Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Трагическую новость сообщили сегодня в его театре.
 
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