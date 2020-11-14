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Фешен и масочный режим. Как Trend Park в Galleria Minsk отметил день рождения

14.11.2020 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера магазин одежды белорусских дизайнеров Trend Park, расположенный на пятом этаже Galleria Minsk, отметил первый год своего существования. В честь этого владельцы устроили фешен-показ со всеми сопутствующими ништяками типа бесплатного шампанского, возможности пообщаться и пофоткаться. Onliner посетил тусовку, а заодно проверил, соблюдают ли минчане масочный режим в торговом центре, да еще и в месте скопления людей.

Уже на первом этаже Galleria Minsk была слышна нетипичная музыка, намекающая на некоторую пати. В наше время странно видеть нарядных гостей и вход по спискам, но людям иногда надо отвлекаться от плохих новостей, это факт.

Фешен и масочный режим. Как Trend Park в Galleria Minsk отметил день рождения

Формат Trend Park для Беларуси уникален. Раньше одежда белорусских дизайнеров продавалась в шоурумах, небольших мультибрендовых магазинах и на маркетах. Trend Park объединил коллекции множества дизайнеров в одном месте. Также тут есть классная примерочная с огромными удобными зеркалами, большими кабинками и люксовой атмосферой. За год проект вырос и занял целых 1500 квадратных метров.




Носить маски или нет? Помогают они или нет? Такие вопросы внезапно для всех нас стали одними из главных в 2020 году. И даже ВОЗ за все это время несколько раз меняла свое мнение. Но люди вроде сошлись на том, что носить маски надо, во всяком случае это не помешает. А для тех, кто против, на днях в Минске ввели масочный режим. А что, если предполагается фешен-мероприятие и за макияж заплачены немаленькие деньги? В таких случаях красота важнее здоровья. По крайней мере немалая часть посетителей решили не портить аутфит маской.





И это несмотря на то, что абсолютно каждому гостю на входе в зону показа вручили конверт со скидочной картой и одноразовой маской. Идейный вдохновитель Trend Park Полина Кравцова в своей вступительной речи попросила пришедших беречь свое здоровье и воспользоваться предоставленными масками. Но опять-таки многие эту просьбу проигнорировали.

Фешен и масочный режим. Как Trend Park в Galleria Minsk отметил день рождения

Сам показ прошел кучненько: вместительность площадки возле магазина довольно скромная для проведения подобных мероприятий, и людей пришлось рассадить вдоль подиума без соблюдения дистанции.

Кстати, если изучить недели моды, которые прошли в мире после весенней пандемии, можно сделать вывод, что они сильно изменились. Одни дизайнеры провели показы без людей, другие заменили реальную презентацию коллекции на виртуальную. Зрительские сиденья практически всегда были расставлены в метре друг от друга. Такие вот вынужденные меры.




Заканчиваем репортаж показом одежды брендов, которые представлены в Trend Park. Все это прямо сейчас можно купить в модном пространстве.









Примерную стоимость вещей можно изучить в статье, опубликованной ровно год назад в день открытия именинника. Самое время поностальгировать: тогда никто даже подумать не мог, что в следующем году в Минске отменятся все модные мероприятия, годами определяющие направление развития модной индустрии страны.









 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Вчера магазин одежды белорусских дизайнеров Trend Park, расположенный на пятом этаже Galleria Minsk, отметил первый год своего существования. В честь этого владельцы...
 
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