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5 успешных проектов, которые заботятся о здоровье людей

14.11.2020 10:41 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

5 успешных проектов, которые заботятся о здоровье людей
Фото с сайта unsplash.com

Вторая волна пандемии, очередные ограничения для объектов общепита и развлечений, введение масочного режима — все это вновь привлекает внимание бизнес-среды к проектам в сфере охраны здоровья. Собрали несколько историй о полезных и при этом успешных проектах в области медицины.

Айтишник работал в «скорой», а теперь запускает стартап по спасению жизней

У программиста Дмитрия Соловьева необычное хобби — он подрабатывает в скорой помощи. Именно там он познакомился со своей женой и пришел к мысли о создании собственного проекта, который помогал бы спасать жизни.

5 успешных проектов, которые заботятся о здоровье людей
Фото предоставлено автором

Идея Дмитрия заключается в создании сервиса, который будет отслеживать состояние человека с помощью считывания данных со смарт-часов или фитнес-трекеров. При появлении серьезных отклонений основных показателей сервис автоматически сможет вызвать скорую помощь. Проект особенно актуален для одиноких пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Проект получил название My Paramedic. Дмитрию удалось привлечь 6 специалистов-айтишников для разработки — все работали добровольно и без оплаты. Результаты своего труда команда представила на Demo Day в бизнес-инкубаторе. Проект занял первое место и получил $ 5 тыс. Из этих денег сформировали «кубышку» проекта и продолжили работу.

Дмитрий с командой искали партнеров и инвесторов в Беларуси, но в итоге пришли к выводу, что свой проект нужно презентовать за рубежом. Поэтому отправились в Германию.

О том, как запускать продукт в другой стране, привлекать инвесторов и не потерять мотивацию в проекте «на благое дело», Дмитрий рассказал в материале — читайте по ссылке.

Как бывший провизор создает медицинский суперапп

Бывший провизор Алишер Колчман запустил проект PharmBonus — приложение для фармацевтического бизнеса. В нем собрали востребованные модули информации для медицинских специалистов — новости, вакансии, обучение, библиотека (нормативная документация, справочники лекарств, медкалькуляторы) — плюс бонусную программу для пользователей.

5 успешных проектов, которые заботятся о здоровье людей
Алишер Колчман. Фото из личного архива

«Проблема в том, что фармрынок абсолютно не диджитализирован. Медпредставители обходят сети аптек, предлагая ознакомиться с лекарствами, буквально „давят“ на провизоров, отнимая их время. В среднем это обходится компании в $ 10 за визит», — объяснил суть проблемы Алишер.

PharmBonus работает с 2017 года и активно осваивает рынки СНГ. Сейчас у приложения 23 тысячи пользователей, в основном из числа медицинских работников. Всю прибыль вкладывают в развитие проекта. Причем, по словам создателя, идей еще очень много.

О том, как создаются нишевые приложения и что нужно для того, чтобы они действительно приносили пользу, Алишер рассказал в материале по ссылке.

Как акушер-гинеколог открыла школу осознанного родительства

Елена Корсак — акушер-гинеколог, перинатальный психолог. За более чем 30 лет работы в роддоме она поняла, что многим будущим родителям нужна дополнительная подготовка к появлению ребенка. Женщина поборола все сомнения и страхи и открыла школу осознанного родительства.

5 успешных проектов, которые заботятся о здоровье людей
Фото с сайта 103.by

«Я замечала, что женщины, хоть как-то подготовленные, рожают гораздо лучше, потому что делают это более осознанно, и меньше боятся — понимают, что с ними происходит и почему, что им нужно делать. Я видела, что такие мамы легче переносят трудности послеродового периода, у них реже бывают проблемы, и дети у них, как правило, спокойнее», — объясняла Елена.

О том, как кардинально поменять род деятельности и поддерживать баланс между успешным бизнесом и полезным социальным проектом, Елена рассказала в материале.

Как в медцентре продвигают сложное направление «эстетической гинекологии»

Руководитель медицинского центра «Гармония» Елена Герасимович продвигает в Беларуси особое направление — эстетическую гинекологию. Это современное направление медицины, комплекс мероприятий, которые позволяют избавить женщину от различных дефектов и аномалий гениталий.

5 успешных проектов, которые заботятся о здоровье людей
Фото из личного архива Елены Герасимович

«Я видела, на что жалуются пациентки, понимала, что арсенала „традиционной“ гинекологии недостаточно для решения задач, связанных с эстетической гинекологией. Поэтому несколько лет назад я начала собирать дополнительную информацию по этой теме, обсуждать пути решения с зарубежными коллегами на конференциях. И, когда изучила подходы врачей из США, Колумбии, России, Украины и Италии, поняла, что и в Беларуси важно развивать это направление», — вспоминает Елена.

О том, как начала развитие нового и сложного направления с дорогостоящим оборудованием, опираясь лишь на чутье и интуицию медика, Елена рассказала в материале.

Как небольшая компания добилась шквала заказов на маски во время пандемии

Дарья Середич руководит швейным предприятием ООО «Пинфешн», которое производит одежду для медработников. Свою компанию девушка открыла всего за полгода до начала пандемии COVID-19.

5 успешных проектов, которые заботятся о здоровье людей
Изображение предоставлено героем статьи

Несмотря на упорство Дарьи, компания была нестабильной: каждый месяц подсчитывали убытки и искали варианты, чтобы хотя бы выйти в ноль. Но наступила пандемия, а вместе с ней открылось новое направление для бизнеса — пошив масок. Сначала предприятие получило заказ из Китая на пошив большой партии масок, а затем обращаться стали и белорусские компании. Дарья поняла, что нужно переключиться на производство товара, спрос на который вот-вот взлетит до небес.

«Заказы посыпались один за другим, мы едва успевали их обрабатывать. Телефоны разрывались, большинство просто не дозванивалось (наша компания была первой в выдаче Яндекс и Google по запросу „медмаски“). Я быстро сообразила, что производство будет загружено работой в ближайшие месяцы. Но я еще не отдавала себе отчета, насколько загружено...» — поделилась Дарья.

Как компания сумела переориентироваться на выпуск востребованного товара и выдержала ажиотажный спрос во время пандемии — читайте в материале.

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