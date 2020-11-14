5 успешных проектов, которые заботятся о здоровье людей

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Вторая волна пандемии, очередные ограничения для объектов общепита и развлечений, введение масочного режима — все это вновь привлекает внимание бизнес-среды к проектам в сфере охраны здоровья. Собрали несколько историй о полезных и при этом успешных проектах в области медицины.

У программиста Дмитрия Соловьева необычное хобби — он подрабатывает в скорой помощи. Именно там он познакомился со своей женой и пришел к мысли о создании собственного проекта, который помогал бы спасать жизни.



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Идея Дмитрия заключается в создании сервиса, который будет отслеживать состояние человека с помощью считывания данных со смарт-часов или фитнес-трекеров. При появлении серьезных отклонений основных показателей сервис автоматически сможет вызвать скорую помощь. Проект особенно актуален для одиноких пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Проект получил название My Paramedic. Дмитрию удалось привлечь 6 специалистов-айтишников для разработки — все работали добровольно и без оплаты. Результаты своего труда команда представила на Demo Day в бизнес-инкубаторе. Проект занял первое место и получил $ 5 тыс. Из этих денег сформировали «кубышку» проекта и продолжили работу.

Дмитрий с командой искали партнеров и инвесторов в Беларуси, но в итоге пришли к выводу, что свой проект нужно презентовать за рубежом. Поэтому отправились в Германию.

О том, как запускать продукт в другой стране, привлекать инвесторов и не потерять мотивацию в проекте «на благое дело», Дмитрий рассказал в материале — читайте по ссылке .

Бывший провизор Алишер Колчман запустил проект PharmBonus — приложение для фармацевтического бизнеса. В нем собрали востребованные модули информации для медицинских специалистов — новости, вакансии, обучение, библиотека (нормативная документация, справочники лекарств, медкалькуляторы) — плюс бонусную программу для пользователей.



Алишер Колчман. Фото из личного архива

«Проблема в том, что фармрынок абсолютно не диджитализирован. Медпредставители обходят сети аптек, предлагая ознакомиться с лекарствами, буквально „давят“ на провизоров, отнимая их время. В среднем это обходится компании в $ 10 за визит», — объяснил суть проблемы Алишер.

PharmBonus работает с 2017 года и активно осваивает рынки СНГ. Сейчас у приложения 23 тысячи пользователей, в основном из числа медицинских работников. Всю прибыль вкладывают в развитие проекта. Причем, по словам создателя, идей еще очень много.

О том, как создаются нишевые приложения и что нужно для того, чтобы они действительно приносили пользу, Алишер рассказал в материале по ссылке .

Елена Корсак — акушер-гинеколог, перинатальный психолог. За более чем 30 лет работы в роддоме она поняла, что многим будущим родителям нужна дополнительная подготовка к появлению ребенка. Женщина поборола все сомнения и страхи и открыла школу осознанного родительства.



Фото с сайта 103.by

«Я замечала, что женщины, хоть как-то подготовленные, рожают гораздо лучше, потому что делают это более осознанно, и меньше боятся — понимают, что с ними происходит и почему, что им нужно делать. Я видела, что такие мамы легче переносят трудности послеродового периода, у них реже бывают проблемы, и дети у них, как правило, спокойнее», — объясняла Елена.

О том, как кардинально поменять род деятельности и поддерживать баланс между успешным бизнесом и полезным социальным проектом, Елена рассказала в материале .

Руководитель медицинского центра «Гармония» Елена Герасимович продвигает в Беларуси особое направление — эстетическую гинекологию. Это современное направление медицины, комплекс мероприятий, которые позволяют избавить женщину от различных дефектов и аномалий гениталий.



Фото из личного архива Елены Герасимович

«Я видела, на что жалуются пациентки, понимала, что арсенала „традиционной“ гинекологии недостаточно для решения задач, связанных с эстетической гинекологией. Поэтому несколько лет назад я начала собирать дополнительную информацию по этой теме, обсуждать пути решения с зарубежными коллегами на конференциях. И, когда изучила подходы врачей из США, Колумбии, России, Украины и Италии, поняла, что и в Беларуси важно развивать это направление», — вспоминает Елена.

О том, как начала развитие нового и сложного направления с дорогостоящим оборудованием, опираясь лишь на чутье и интуицию медика, Елена рассказала в материале .

Дарья Середич руководит швейным предприятием ООО «Пинфешн», которое производит одежду для медработников. Свою компанию девушка открыла всего за полгода до начала пандемии COVID-19.



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Несмотря на упорство Дарьи, компания была нестабильной: каждый месяц подсчитывали убытки и искали варианты, чтобы хотя бы выйти в ноль. Но наступила пандемия, а вместе с ней открылось новое направление для бизнеса — пошив масок. Сначала предприятие получило заказ из Китая на пошив большой партии масок, а затем обращаться стали и белорусские компании. Дарья поняла, что нужно переключиться на производство товара, спрос на который вот-вот взлетит до небес.

«Заказы посыпались один за другим, мы едва успевали их обрабатывать. Телефоны разрывались, большинство просто не дозванивалось (наша компания была первой в выдаче Яндекс и Google по запросу „медмаски“). Я быстро сообразила, что производство будет загружено работой в ближайшие месяцы. Но я еще не отдавала себе отчета, насколько загружено...» — поделилась Дарья.

Как компания сумела переориентироваться на выпуск востребованного товара и выдержала ажиотажный спрос во время пандемии — читайте в материале .

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