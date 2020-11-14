Баку и Ереван обменялись телами погибших при посредничестве РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Азербайджан и Армения обменялись телами несколькх погибших в Карабахе при посредничестве российских миротворцев, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", - сообщает военное ведомство.

По данным МО Азербайджана, гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом 8 заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года.

"Выражаем благодарность министерству обороны Российской Федерации и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции", - говорится в сообщении.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из РФ.

По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.