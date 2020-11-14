|
"Истории.doc": любовь в лагерях ГУЛАГа
14.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Любить, находясь в ГУЛАГе, — означало сражаться. Сражаться с бюрократией, с установленными правилами поведения, с чувством собственного достоинства и совестью. Но еще это означало быть способным сражаться: ежедневно находить в себе силы и надежду.
Статистика дает цифры по количеству заключенных, гендерному и национальному составу, по смертности. Но нет такой статистики, которая показывала бы количество любящих. Зато есть письма и воспоминания лагерников, которые говорят сами за себя.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лагерях ГУЛАГа запрещалось собирать ягоды в лесу, входить в барак, где жили представители противоположного пола, есть вилкой... Но нельзя запретить любить. Дети и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)