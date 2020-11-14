Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Истории.doc": любовь в лагерях ГУЛАГа

Любить, находясь в ГУЛАГе, — означало сражаться. Сражаться с бюрократией, с установленными правилами поведения, с чувством собственного достоинства и совестью. Но еще это означало быть способным сражаться: ежедневно находить в себе силы и надежду.

Статистика дает цифры по количеству заключенных, гендерному и национальному составу, по смертности. Но нет такой статистики, которая показывала бы количество любящих. Зато есть письма и воспоминания лагерников, которые говорят сами за себя.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

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