Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно

Источник материала: АФН

Статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 прошли неудачно. Об этом сообщает портал space.com. По данным издания, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой.

Испытания Starship SN8 прошли на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Статистические огневые тесты предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой, передает РБК.

При этом хорошие результаты показал предохраняющий клапан ракеты. Благодаря ему повышенное из-за неисправности давление внутри аппарата снизилось, что позволило избежать взрыва в носовой части Starship.

Позднее глава компании Илон Маск написал в Twitter, что причину неполадки установить пока не удалось.

Почти все испытания прототипов заканчивались неудачно. В ноябре 2019 года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность, затем, в феврале 2020 года, Starship SN1 разорвался на части во время наддува жидким азотом. Весной Starship SN3 и SN4 также взорвались сразу после запуска. Один прототип также лопнул при наддуве жидким азотом, а второй взорвался из-за утечки топлива. Тогда глава Маск объяснил неудачу человеческим фактором.

Согласно замыслу Маска, в будущем Starship сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.