Член Координационного совета Алана Гебремариам помещена в СИЗО КГБ

Источник материала: АФН

В минувшую в пятницу в Беларуси была задержана член Координационного совета Алана Гебремариам.

"Член основного состава КС Алана Гебремариам является подозреваемой по ст. 342 ч. 1 УК РБ ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") и находится в данный момент в СИЗО КГБ", - сообщила пресс-служба Координационного совета.

Мера пресечения в отношении задержанной должна быть выбрана к 15 ноября.

Примечательно, что арест Аланы Гебремариам произошел сразу после того, как Светлана Тихановская объявила о назначении Аланы своим представителем по делам молодежи и студентов, обыски.