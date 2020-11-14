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Член Координационного совета Алана Гебремариам помещена в СИЗО КГБ

14.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувшую в пятницу в Беларуси была задержана член Координационного совета Алана Гебремариам.

"Член основного состава КС Алана Гебремариам является подозреваемой по ст. 342 ч. 1 УК РБ ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") и находится в данный момент в СИЗО КГБ", - сообщила пресс-служба Координационного совета.

Мера пресечения в отношении задержанной должна быть выбрана к 15 ноября.

Примечательно, что арест Аланы Гебремариам произошел сразу после того, как Светлана Тихановская объявила о назначении Аланы своим представителем по делам молодежи и студентов, обыски.

 
 
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В минувшую в пятницу в Беларуси была задержана член Координационного совета Алана Гебремариам.
 
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