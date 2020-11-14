ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расстрел в СССР - "совершенно секретно". Картину Кончаловского выдвинули на "Оскар"

14.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов, слова которого приводит ТАСС.


Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Фильмы, претендующие на получение награды Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", выдвигают сами страны, после этого академики сами выбирают картины-номинанты.

Фильм повествует о событиях 1962 года, когда были расстреляны рабочие Новочеркасского завода и горожане, поднявшие бунт из-за повышения цен на продукты. Эти события стали известны как "бунт в Новочеркасске" и "новочеркасский расстрел". Картина, главную роль в которой сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая, ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и была представлена на конкурсе "Кинотавр".

Это не первый фильм Кончаловского, который выдвинули на "Оскар". Так, в 2016 году в шорт-лист "Оскара" вошел другой фильм Кончаловского - "Рай", однако картина не вошла в число номинантов на премию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов, слова которого приводит ТАСС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестные сожгли дачу академика Мрочека и оставили записку с угрозами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика