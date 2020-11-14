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«Народный трибунал» - новый план Тихановской. Все, кто цинично нарушил закон, ответят

14.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам Светланы Тихановской, Беларусь окончательно превратилась в бандитское государство и рассчитывать на справедливость уже не приходится.

«Народный трибунал» - новый план Тихановской. Все, кто цинично нарушил закон, ответят

План народного трибунала таков


1. Начать с тех, кто угрожает праву белорусов на протест. Нейтрализовать идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой. Объединиться, отстаивать коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, и таким образом остановить беззаконие на местах. Это реально сделать в каждой компании или больнице и на каждом предприятии. Независимые профсоюзы и группы самоуправления должны проявить солидарность!

Параллельно международная группа уже ведет работу по содействию судам универсальной юрисдикции.

2. Собрать и проверить доказательства преступлений режима. Народное антикризисное управление совместно с платформами «Зубр» и «Голос» разработало централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый белорус сможет отправить в нее свидетельства беззакония. Каждый нарушитель закона, который будет содействовать сбору доказательств, облегчит свою участь или даже получит амнистию.

3. Отдельно для сотрудников силовых структур запускается программа «Рапорт», которая конфиденциально и безопасно даст возможность предоставить видео и другие свидетельства исполнения или участия в исполнении преступных приказов. Каждый, кто это сделает, сможет рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности.

4. На платформе «Голос» проводится процесс народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. Приговор до честного суда не выносится, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности.

5. После подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением народного обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство.

6. Пока в стране не восстановлен закон, единственный механизм принятия решений – голос большинства. Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК Республики Беларусь каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом. Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления, пишет Народная воля.

“У этого плана две цели: остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие белорусы, а те, кто совершает преступления против них. Прошло время, когда можно просто убивать людей с уверенностью, что за это ничего не будет. Прошло время, когда «не до закона». С этого дня гарант закона – народ Беларуси”, – заявила Светлана Тихановская
 
 
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По словам Светланы Тихановской, Беларусь окончательно превратилась в бандитское государство и рассчитывать на справедливость уже не приходится.
 
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