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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
На прошедшей рабочей неделе (9-13 ноября) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Плюс по итогам недели продемонстрировал:
Четыре другие упали:
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На прошедшей рабочей неделе (9-13 ноября) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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