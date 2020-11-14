Большие очереди вернулись на границу

Под тысячу большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.





По данным ГПК на 10:00, на четырех «переходах» на литовском направлении в очереди стоит более 770 фур:

«Каменный Лог» — более 380;

«Привалка» — более 160;

«Котловка» — более 150;

«Бенякони» — более 80.

Гораздо меньше грузовиков ожидает «зеленый свет» для выезда в Латвию — более 140:

«Урбаны» — более 100;

«Григоровщина» — более 40.

Очереди на польском направлении составляют более 60 большегрузов: