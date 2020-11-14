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Большие очереди вернулись на границу
Источник материала: Навiны
Под тысячу большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.
По данным ГПК на 10:00, на четырех «переходах» на литовском направлении в очереди стоит более 770 фур:
Гораздо меньше грузовиков ожидает «зеленый свет» для выезда в Латвию — более 140:
Очереди на польском направлении составляют более 60 большегрузов:
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Под тысячу большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.
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