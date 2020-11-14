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«На месте оставили окровавленную куклу, проткнутую скальпелем». Неизвестные подожгли дачу академика Мрочека

14.11.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все случилось сегодня ночью в деревне Узборье. Как рассказал Onliner сам Александр Мрочек, они с женой уехали в Витебскую область, дом остался без присмотра. Кто-то воспользовался моментом и поджег его в нескольких местах. Сгорели часть дома и беседка. Возле дома Мрочеки обнаружили проткнутую скальпелем куклу с окровавленными глазами и записку с угрозами. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

— Мы уехали на Витебщину, дом был без присмотра. Видимо, отследили, что там никого нет, и подожгли в трех местах. Вот установили, что это был поджог. Мало того, записка с угрозами и кукла, проткнутая скальпелем, с кровавыми глазами лежали, — говорит Александр Геннадьевич. — Записка написана от женского имени. В ней написано, чтобы я покаялся, что я якобы набивал карманы деньгами, продавая использованные кардиостимуляторы. Это полный бред. Человек просто не в медицине и не понимает, что это невозможно сделать — достать из трупа и поставить другому человеку. Это нереально. Врачи знают, что это невозможно. То есть это [писали] явно не врачи. Или не пациенты.

Сын Александра Геннадьевича прислал в редакцию фотографии записки и куклы.

«На месте оставили окровавленную куклу, проткнутую скальпелем». Неизвестные подожгли дачу академика Мрочека

Вот что написано в записке, которая была приколота к кукле скальпелем (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Теперь уже никто тебе не поможет и не защитит... Я долго ждала и ты скоро ответишь за всех кого погубила твоя жадность... Ни одну меня это коснулось. Многие жизни оборвались из-за тебя. Покайся и публично расскажи всем как набивал свои карманы деньгами продавая людям восстановленные кардиостимуляторы и бог знает что еще... Тогда может быть тебе удастся сохранить свои богатства и свою мелочную жизнь...Дом это только начало...»

«На месте оставили окровавленную куклу, проткнутую скальпелем». Неизвестные подожгли дачу академика Мрочека

По словам Александра Мрочека, дом сгорел частично и полностью сгорела беседка. Академик отмечает, что даче теперь требуется капитальный ремонт. Дача у академика уже 35 лет.

«На месте оставили окровавленную куклу, проткнутую скальпелем». Неизвестные подожгли дачу академика Мрочека
«На месте оставили окровавленную куклу, проткнутую скальпелем». Неизвестные подожгли дачу академика Мрочека

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции и следователи.

(будет дополнено)

 
 
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Все случилось сегодня ночью в деревне Узборье. Как рассказал Onliner сам Александр Мрочек, они с женой уехали в Витебскую область, дом остался без присмотра. Кто-то...
 
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