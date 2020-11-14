«На месте оставили окровавленную куклу, проткнутую скальпелем». Неизвестные подожгли дачу академика Мрочека

Источник материала: Onliner

Все случилось сегодня ночью в деревне Узборье. Как рассказал Onliner сам Александр Мрочек, они с женой уехали в Витебскую область, дом остался без присмотра. Кто-то воспользовался моментом и поджег его в нескольких местах. Сгорели часть дома и беседка. Возле дома Мрочеки обнаружили проткнутую скальпелем куклу с окровавленными глазами и записку с угрозами. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

— Мы уехали на Витебщину, дом был без присмотра. Видимо, отследили, что там никого нет, и подожгли в трех местах. Вот установили, что это был поджог. Мало того, записка с угрозами и кукла, проткнутая скальпелем, с кровавыми глазами лежали, — говорит Александр Геннадьевич. — Записка написана от женского имени. В ней написано, чтобы я покаялся, что я якобы набивал карманы деньгами, продавая использованные кардиостимуляторы. Это полный бред. Человек просто не в медицине и не понимает, что это невозможно сделать — достать из трупа и поставить другому человеку. Это нереально. Врачи знают, что это невозможно. То есть это [писали] явно не врачи. Или не пациенты.

Сын Александра Геннадьевича прислал в редакцию фотографии записки и куклы.





Вот что написано в записке, которая была приколота к кукле скальпелем (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Теперь уже никто тебе не поможет и не защитит... Я долго ждала и ты скоро ответишь за всех кого погубила твоя жадность... Ни одну меня это коснулось. Многие жизни оборвались из-за тебя. Покайся и публично расскажи всем как набивал свои карманы деньгами продавая людям восстановленные кардиостимуляторы и бог знает что еще... Тогда может быть тебе удастся сохранить свои богатства и свою мелочную жизнь...Дом это только начало...»





По словам Александра Мрочека, дом сгорел частично и полностью сгорела беседка. Академик отмечает, что даче теперь требуется капитальный ремонт. Дача у академика уже 35 лет.









Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции и следователи.

(будет дополнено)