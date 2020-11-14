Суббота в стране: вахта на «площади Перемен» и цепочка солидарности медиков (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью на «площади Перемен» организовалась своеобразная вахта: десятки человек до утра дежурили у стихийного мемориала в знаменитом на всю страну дворе. Утром люди продолжают стоять, пока обсуждается, что вахта во дворе будет бессрочной. Также утром до работы в знак солидарности в цепочку выстроились и медики скорой.

Люди продолжают дежурить возле мемориала на «площади Перемен»

Вчера по всей стране выходили почтить память Романа Бондаренко, который умер 12 октября. Во двор на улице Червякова весь день шли люди.





Они несли цветы, лампадки, рисунки и плакаты, пели песни и кричали «Я выхожу». Это последнее, что написал в чат Роман перед тем, как завязалась потасовка с неизвестными, срезавшими ленточки.

Сотни человек стояли возле мемориала до глубокой ночи, а несколько десятков человек даже организовали вахту памяти. Она длится до сих пор, несмотря на снег и довольно холодную погоду.





Во дворике уже появились даже палатки, также был создан Telegram-канал «Площадь Перемен имени Романа Бондаренко».





Люди призывают сменять друг друга. Они собираются продолжать нести вахту и сегодня. По их словам, пока во дворе задержаний не было.

Народные мемориалы появились и в других дворах Минска, а также других городов. Почтили память Романа и белорусы из-за рубежа. Сегодня во многих дворах отменили активности в знак памяти о Романе Бондаренко.

Медики скорой выстроились в цепочку солидарности

Сегодня утром в цепочку солидарности выстроились и медики с 10-й подстанции скорой медицинской помощи Минска.





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