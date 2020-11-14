«Оставили записку: «Это только начало». Академику Мрочеку, уволенному за позицию, сожгли дачу

Источник материала: KYKY

У академика Александра Мрочека, которого недавно уволили из РНПЦ «Кардиология» за его гражданскую позицию, полностью сгорела дача. Пожарные считают, что это был поджог – уничтожены все три здания, которые были на участке. По информации TUT.by, рассказываем подробности.

Дача Александра находится в деревне Узборье около Раубичей. Когда случился пожар, академик был в Витебской области на рыбалке. О том, что горит его дача, он узнал в 4 утра от соседа. Когда Александр приехал на участок, там уже работали пожарные. Вот что академик рассказал журналистам: «Сгорели беседка, часть дома, подвал, он был открыт, мы его не закрыли на замок. В подвале была небольшая баня – она полностью выгорела. Проще говоря, три независимых друг от друга очага возгорания. Пожарные считают, что это поджог».

На сгоревшем участке Александр нашел странную вещь – на улице около дома стоял стул, на которой была кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. Александр рассказывает: «И угрожающая записка, что я должен покаяться, что «продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении», – это полный бред! И написано в конце, что это только начало.

Академик уверяет, что до этого ему угроз не поступало: «Мне никто открыто не угрожал. Я уже несколько месяцев не работаю, я уволен. Вот, впервые такая угроза в записке. Мне за всю жизнь никто особо не угрожал».

Сейчас на даче Александра Мрочека работают следователи.