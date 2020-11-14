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После проверок закрылась гомельская карчма «Будзьма» на Привокзальной, которая бастовала в тот самый понедельник

14.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле закрылась «Карчма «Будзьма». И в этот раз не на сандень, а навсегда. Об этом сообщается на странице заведения в Instagram.

Напомним, в понедельник 26 октября некоторые заведения и организации в Гомеле и области не открылись. Одни объяснили, что закрыты по техническим причинам, другие — из-за переучета или инвентаризации. А некоторые открыто признались, что присоединяются к забастовке. Среди них была «Карчма Будзьма», которая объявила, что в понедельник «в знак солидарности с народом» заведение работать не будет.

Вскоре в ресторан пришли проверяющие. А в пятницу вечером в соцсетях заведения появилось сообщение, что «Карчма «Будзьма» на Привокзальной, 3а уже больше не откроет свои двери. Ресторан закрыт навсегда».

В Гомеле большие проблемы теперь у всех, кто не вышел в понедельник 26 октября на работу. Сразу несколько гомельских баров и магазинов получили предписания и закрылись «до устранения недостатков», на которые им указали различные инстанции.

Например, проверяющие нашли недочеты в Becker Bar, а когда там их устранили, арендодатель — коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Центральное» после 15 лет сотрудничества внезапно расторгло с баром договор.

Закрываются после проверок некоторые магазины пекарни «Хлебная майстэрня». Причины — те же.

Заявивший о забастовке в понедельник индивидуальный предприниматель из Петрикова Александр Яворский сообщил TUT.BY, что с ним расторгнут договор аренды помещения, в котором размещался его магазин «Салема». Также возникли сложности у магазина «Золотая нить» и бара RED PUB.

 
Теги: Гомель
 
 
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