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После проверок закрылась гомельская карчма «Будзьма» на Привокзальной, которая бастовала в тот самый понедельник
Источник материала: Tut.by
В Гомеле закрылась «Карчма «Будзьма». И в этот раз не на сандень, а навсегда. Об этом сообщается на странице заведения в Instagram.
Напомним, в понедельник 26 октября некоторые заведения и организации в Гомеле и области
Вскоре в ресторан пришли проверяющие. А в пятницу вечером в соцсетях заведения появилось сообщение, что «Карчма «Будзьма» на Привокзальной, 3а уже больше не откроет свои двери. Ресторан закрыт навсегда».
В Гомеле
Например, проверяющие нашли недочеты в Becker Bar, а когда там их устранили, арендодатель — коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Центральное» после 15 лет сотрудничества внезапно
Закрываются после проверок некоторые магазины пекарни «Хлебная майстэрня». Причины — те же.
Заявивший о забастовке в понедельник индивидуальный предприниматель из Петрикова Александр Яворский сообщил TUT.BY, что с ним расторгнут договор аренды помещения, в котором размещался его магазин «Салема». Также возникли сложности у магазина «Золотая нить» и бара RED PUB.
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После проверок закрылась гомельская карчма «Будзьма» на Привокзальной, которая бастовала в тот самый понедельник
На этот раз не на сандень, а навсегда.
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