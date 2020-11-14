В Москве избили бойца ММА

Источник материала: Tut.by

Неизвестный избил бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова, сообщил каналу «360» его адвокат Александр. По его словам, нападение произошло на московском стадионе «Лужники», передает РБК.

«Сергей сейчас чувствует себя очень плохо. Тяжесть вреда устанавливается», — заявил он.

Источник ТАСС сообщил, что причиной нападения на 40-летнего спортсмена стал бытовой конфликт. «Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка», — сказал он, отметив, что боец обсуждал со своим собеседником вопрос финансового долга.

В команде Харитонова агентству заявили, что спортсмен госпитализирован: «Сергей сейчас в больнице, у него сотрясение мозга и закрылся глаз».

В Сети также появилось видео инцидента.