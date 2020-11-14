Экс-директору РНПЦ «Кардиология» Академику Мрочеку подожгли дачу

Источник материала: АФН

У академика Александра Мрочека, бывшего директора РНПЦ «Кардиология», на даче случился пожар. Сгорели часть дома, подвал, баня и беседка.

На улице, возможно, поджигатели оставили куклу с окровавленными глазами, приколотую к стулу скальпелем, и записку с угрозами, сообщает tut.by.

«Пожарные считают, что это поджог. Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что «продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении», — это полный бред! И написано в конце, что это только начало. Мне никто открыто не угрожал. Я уже несколько месяцев не работаю, я уволен. Вот, впервые такая угроза в записке. Мне за всю жизнь никто особо не угрожал», - рассказал академик Александр Мрочек.

В августе Минздрав уволил Александра Мрочека с должности директора РНПЦ «Кардиология». И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал, что «задачи, которые сейчас стоят перед Министерством здравоохранения, требуют особых руководителей», поэтому кадры и меняют. Однако сами же сотрудники РНПЦ связывали увольнение с тем, что Мрочек не давил на них и не запрещал в нерабочее время высказывать свою позицию.