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Волонтеры всю ночь охраняли мемориал Романа Бондаренко. Видео с Площади Перемен

14.11.2020 12:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент БелаПАН побывал сегодня утром на столичной Площади Перемен, где волонтеры всю ночь дежурили у мемориала Романа Бондаренко.

Волонтеры всю ночь охраняли мемориал Романа Бондаренко. Видео с Площади Перемен

На видео молодые люди рассказывают, как прошло дежурство, отметив, что, несмотря на отвратительную погоду, вахту несли несколько десятков человек.

По словам ребят, большинство волонтеров попросились смениться ближе к 6-7 утра, чтобы пойти домой отоспаться.

Они также отметили, что неравнодушные люди привозили горячие напитки (кофе, чай) и пиццу.

 
 
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Корреспондент БелаПАН побывал сегодня утром на столичной Площади Перемен, где волонтеры всю ночь дежурили у мемориала Романа Бондаренко.
 
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