В народный день траура по погибшему Роману Бондаренко было задержано более 110 человек

За прошедшие сутки, когда у неравнодушных белорусов был день траура по погибшему Роману Бондаренко, в разных частях страны были задержаны более 110 человек.





Как отмечает правозащитный центр «Весна» (лишен власти регистрации), несколько десятков людей были задержаны в Минске.

Среди тех, кого доставили в райотделы милиции, люди самых разных профессий от журналистов до актеров, от медиков до музыкантов.

Также, как отмечают правозащитники, задержания прошли в Барановичах, Бресте, Вилейке, Клецке, Ляховичах, Молодечно, Слуцке, Сморгони и других городах.