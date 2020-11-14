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В народный день траура по погибшему Роману Бондаренко было задержано более 110 человек

14.11.2020 12:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За прошедшие сутки, когда у неравнодушных белорусов был день траура по погибшему Роману Бондаренко, в разных частях страны были задержаны более 110 человек.

В народный день траура по погибшему Роману Бондаренко было задержано более 110 человек

Как отмечает правозащитный центр «Весна» (лишен власти регистрации), несколько десятков людей были задержаны в Минске.

Среди тех, кого доставили в райотделы милиции, люди самых разных профессий от журналистов до актеров, от медиков до  музыкантов.

Также, как отмечают правозащитники, задержания прошли в Барановичах, Бресте, Вилейке, Клецке, Ляховичах, Молодечно, Слуцке, Сморгони и других городах.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За прошедшие сутки, когда у неравнодушных белорусов был день траура по погибшему Роману Бондаренко, в разных частях страны были задержаны более 110 человек.
 
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