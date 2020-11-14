«Слава богу, что не пришли к власти». Лукашенко рассказал, почему на встрече в СИЗО КГБ над ним смеялись политзаключенные

Источник материала: KYKY

Так называемый президент Лукашенко рассказал , почему устроил встречу с политическими заключенными в СИЗО КГБ. Хотя кажется, он просто решил похвастать, как «лихо» отвечал Тихановскому и Бабарико.

«Я прежде всего думал о том, кто эти люди? Можно ли с ними вообще разговаривать? Поговорить и послушать. Это же люди, которые могли стать у руля Беларуси. Не вникая в нюансы, скажу главное: мы договорились, что ведем дискуссию на равных. Я их каждого предупредил: президента здесь нет. Здесь, как наш украинский товарищ сказал, Александр Лукашенко. Это не для того, чтобы покрасоваться, что я такой, как вы все. Нет, чтобы вы мне не задавали вопросы как президенту. Давайте на равных, только не будем гвалтом кричать».

«Сижу слушаю и думаю: где-то я это уже слышал… Дальше диалог идет. Перебиваю второй раз: «Ребята, вы меня простите, я вот сижу и думаю: слава богу, что вы не пришли к власти в Беларуси». Мертвая тишина. «Нет, не потому, что вы несете околесицу. А потому, что беларуский народ выдворил бы вас из этой власти в течение года».

Помните тот самый момент, где все участники встречи (кроме Александра Василевича) хохочут? Лукашенко прокомментировал и его: «Сидели-сидели… Тихановский Сергей – он такой своеобразный парень – говорит: «Александр Григорьевич, а когда вы меня выпустите?» Я говорю: «А чего ты ко мне обращаешься?» – «Вы же президент». Говорю: «Нет, Сергей, твой президент в Литве сидит». Ну, его жена, Тихановская. Ну и все начали хохотать, а больше всех Виктор Бабарико. Ему ничего не оставалось: «У меня два президента сейчас».

Также Лукашенко заверил, что больше не планирует ездить «в СИЗО к оппозиционерам».

Насколько версия событий Лукашенко правдива, знают только те, кто был на этой встрече. Но что известно уже сейчас – Виктор Бабарико не считает мероприятие диалогом, где все были на равных. Подробнее по ссылке: «Виктор Бабарико озвучил подробности его «переговоров» с Лукашенко в СИЗО КГБ» .