Недалеко от «Площади перемен» ГАИ преследовала Opel. Что там произошло?

Источник материала: Tut.by

«Я на бордюр и поехал дальше, понял, что живым оттуда уже не уеду», — рассказывает водитель Opel о том, как в четверг, 12 ноября, на улице Червякова в Минске скрывался от милиции. Перед этим автомобилист сигналил, как и многие другие проезжающие в этом районе в тот вечер водители. Гаишники, работавшие на месте происшествия, объяснили, что преследовали машину потому, что водитель мог быть пьян.





По рассказам очевидцев, вчера после 23.00 в районе улиц Орловской и Червякова ГАИ преследовала серебристый Opel универсал. В это время движение в этом районе было затруднено — на «Площадь перемен» съезжались люди, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко. За медленно едущим Opel двигались патрульные автомобили, в какой-то момент из них выскочили милиционеры и подбежали к легковушке. В этот момент были слышны удары по автомобилю. Водитель Opel газанул и через зеленую зону проехал дальше.

На Червякова Opel свернул к магазину «Гиппо» и остановился. Водитель вышел из авто и начал скручивать номера с кузова. В этот момент он немного пообщался с очевидцем, который снимал его на камеру.

Водитель пояснил, что сначала его машина стояла возле Центрального РУВД, автомобилист сигналил. Потом он начал обгонять машину ГАИ, а она поехала за ним. Внутри сидели сотрудники в масках.

— Потом начали меня зажимать, хотели достать из машины. Я на бордюр и поехал дальше, потому что понял, что живым оттуда я уже не уеду, — объяснил причину своего побега автомобилист.

Водитель Opel вместе со снятыми номерами уехал, оставив свою машину возле магазина. Через некоторое время туда приехали сотрудники ГАИ и вызвали эвакуатор. Вокруг тут же собралаись люди, которые высказывали свое недовольство происходящим, требовали объяснить, почему разбили стекло в машине.





— Я никакую машину не разбивал! Я нормальный, что вы от меня хотите? Всю жизнь прослужил в милиции, мне три месяца до пенсии осталось, — не сдержал эмоций один из гаишников.

Инспекторы рассказали, что водитель Opel на Орловской чуть не сбил человека, поэтому его начали преследовать. По поведению автомобилиста сотрудники ГАИ поняли, что за рулем может быть пьяный человек.

— Да из его машины два пассажира пьяных выскочили и убежали, а он дальше поехал. Убежал, — сказали инспекторы.

Через некоторое время Opel погрузили на эвакуатор и увезли.

AUTO.TUT.BY обратился в ГУВД Мингорисполкома за комментарием по поводу случившегося, когда он появится, мы дополним материал.