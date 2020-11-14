Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

«При посредничестве и участии российских миротворческих сил... тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боёв вокруг города Шуши», — отметили в ведомстве.





Азербайджанская сторона выразила благодарность Министерству обороны России и российскому министру обороны Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.





Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.



