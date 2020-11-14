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Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

14.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

«При посредничестве и участии российских миротворческих сил... тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боёв вокруг города Шуши», — отметили в ведомстве.

Азербайджанская сторона выразила благодарность Министерству обороны России и российскому министру обороны Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.
 
 
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
 
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