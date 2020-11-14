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Лукашенко: «Ни один мой сын после меня не будет президентом. Ни один»
Источник материала: Партизан
Об этом заявил Лукашенко в пятницу, 13 ноября, в интервью иностранным СМИ,
В интервью иностранным СМИ Александр Лукашенко пообещал, что не будет продвигать своих сыновей на президентское кресло.
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Об этом заявил Лукашенко в пятницу, 13 ноября, в интервью иностранным СМИ, сообщает РИА Новости.
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