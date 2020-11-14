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«Масштабы насилия и репрессий со стороны властей Беларуси шокируют»

14.11.2020 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство ФРГ решительно осуждает продолжающееся насилие и репрессии в Беларуси, масштабы которых шокируют, заявил заместитель спикера Федерального министерства иностранных дел Германии.

«Масштабы насилия и репрессий со стороны властей Беларуси шокируют»

«До нас дошла информация, в соответствии с которой в Минске до смерти был избит человек. Судя по имеющейся у нас информации, он был избит силовиками в масках. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, друзьям и всему белорусскому народу. Мы потрясены произошедшим и считаем, что необходимо срочно провести независимое расследование этого дела», — говорится в заявлении.

«Масштабы насилия и репрессий со стороны властей Беларуси шокируют. Хотел бы еще раз подчеркнуть неоднократно сказанное в отношении Беларуси, а именно, что Федеральное правительство решительно осуждает продолжающееся насилие и репрессии. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем, что применение насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны государства в последнее время вновь возросло», — подчеркнул представитель МИД ФРГ и дополнил, что смерть Романа Бондаренко — «самым трагическим и печальным образом наглядное этому подтверждение».

В других случаях, продолжил он, цифры также говорят сами за себя. «Только в прошлое воскресенье было арестовано более 1.000 человек. Были возбуждены сотни уголовных дел против мирных демонстрантов лишь потому, что они принимали участие в протестах. Это неприемлемо, и это совершенно ясно противоречит тем обязательствам, которые Беларусь взяла на себя в рамках ОБСЕ», — подчеркнул заместитель спикера Федерального министерства иностранных дел.

«Поэтому мы снова и снова призываем Беларусь, наконец, принять предложения по вступлению в диалог со своим населением, провести независимое расследование многочисленных нарушений прав человека и предать суду виновных», — подытожил представитель МИД ФРГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство ФРГ решительно осуждает продолжающееся насилие и репрессии в Беларуси, масштабы которых шокируют, заявил заместитель спикера Федерального...
 
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