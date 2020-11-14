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"Страхи/Ошибки": как постоять за себя в групповом чате (и не пожалеть)
14.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кто ответственен, в том числе юридически, за то, что происходит в чатах? Как пойти против большинства и высказать свою непопулярную точку зрения? Что делать с провокатором, который намеренно разжигает конфликты и сталкивает участников диалога друг с другом?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как выжить в групповых чатах и можно ли отказаться от присутствия в них совсем.
2:30 — почему так вышло, что почти все групповые чаты (рабочие, родительские, соседские) токсичные?
4:50 — кто должен брать на себя роль модератора в чате?
7:10 — почему в чатах мы позволяем себе больше агрессии, чем в живом общении?
11:55 — как высказать свою непопулярную позицию в групповом чате?
13:00 — как отразить агрессию и едкие комментарии в свой адрес?
15:00 — что делать, если конфликт в чате дошел до предела?
16:45 — кто несет ответственность за сказанное в общем диалоге и какие права нарушают оскорбления в чате?
23:15 — какие существуют роли и шаблоны поведения в чате?
24:20 — как самому писать в чате, чтобы не бесить других?
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