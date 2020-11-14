Каким был Армен Джигарханян: воспоминания друзей и коллег актера

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ночь на субботу, 14 ноября, стало известно о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна . Ему было 85 лет.

Долгое время у Джигарханяна были серьезные проблемы со здоровьем. В июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. СМИ пишут, что актер умер из-за отказа почек.

Прощание с народным артистом планируется провести в Московском драматическом театре, которым он руководил, 17 ноября. Похоронят его на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Артист известен по ролям в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли".