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Каким был Армен Джигарханян: воспоминания друзей и коллег актера

14.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В ночь на субботу, 14 ноября, стало известно о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Ему было 85 лет. 

Долгое время у Джигарханяна были серьезные проблемы со здоровьем. В июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. СМИ пишут, что актер умер из-за отказа почек. 

Прощание с народным артистом планируется провести в Московском драматическом театре, которым он руководил, 17 ноября. Похоронят его на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Артист известен по ролям в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли".

 
 
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Друзья и коллеги легендарного актера скорбят в связи с его смертью. Смотрите в фотоленте Sputnik, каким был народный артист.
 
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