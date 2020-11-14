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Посмотрите, как Volvo сбрасывает новые автомобили с 30-метровой высоты

14.11.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Это, пожалуй, самый экстремальный краш-тест, который когда-либо проводился Volvo — и все ради оттачивания навыков по спасению пострадавших в ДТП.


Несколько новых Volvo были сброшены с подъемного крана высотой 30 м. Это позволило полноценно сымитировать повреждения, полученные в самых серьезных ДТП — в частности, авария с участием одного автомобиля на высокой скорости, столкновение легковушки с грузовиком на высокой скорости или сильный удар со стороны.


В подобных случаях люди внутри автомобиля, скорее всего, находятся в критическом состоянии. Поэтому первостепенной задачей является подготовка служб спасения к любому возможному сценарию аварии и максимально быстрое извлечение пострадавших с использованием гидравлических спасательных инструментов. Обычно спасатели получают свои учебные машины со свалок, но этим автомобилям зачастую до двух десятков лет — в этой связи крайне важно постоянное обновление знаний спасателей о современных моделях автомобилей и пересмотр их рабочих процессов для разработки новых методов эвакуации. В общей сложности с крана было сброшено десять разных моделей Volvo.


«Обычно мы разбиваем машины только в лаборатории. Это был первый раз, когда мы сбрасывали их с крана. Мы знали, что после испытания увидим сильные деформации, и сделали это, чтобы поставить перед спасателям реальную задачу», — отметил Хокан Густафсон, старший следователь группы исследований дорожно-транспортных происшествий.

 
 
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Это, пожалуй, самый экстремальный краш-тест, который когда-либо проводился Volvo - и все ради оттачивания навыков по спасению пострадавших в ДТП.
 
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