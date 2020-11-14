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Будьте готовы: синоптики обещают снег, туман и гололед

14.11.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как и в субботу, воскресный день в Беларуси выдастся ненастным. По крайней мере, во многих регионах.


фото для иллюстрации
 
Из-за неблагоприятных метеорологических условий объявлен желтый уровень опасности.

Белорусам следует быть готовыми к этому: коварная погода удивит 15 ноября
В целом же, информируют интернет-источники, специализирующиеся на прогнозах погоды, 15 ноября пройдет под знаком облачности.

Большинство районов страны окажутся под «бомбардировкой» дождя и мокрого снега.
В некоторых локациях возможны туман и гололед, в связи с чем тем, кто сядет за руль, настоятельно рекомендуют быть чрезвычайно внимательными и осторожными.

Что касается ветра, то он будет дуть с юга-востока – от слабого до умеренного.

Грядущей ночью температура воздуха составит от -2 до +6 градусов, а днем – от 0 до +9 градусов.

Минск ночью и утром накроет туман, днем – мокрый снег с дождем. Будет облачно и от +2 до +4 градусов тепла.

В Бресте также ожидается туман, но осадки город над Бугом минуют. На фоне облачности воздух прогреется до 7-9 градусов тепла.

Ночь и утро в Витебске ознаменуются мокрым снегом, также прогнозируется гололед. Днем – без осадков, облачно и от 0 до +2 градусов.

В Гомеле – гололед, дождь, мокрый снег, облачность и от +2 до +4 градусов.

Гродно в ночные и утренние часы окажется во власти тумана. Днем – без осадков, облачно и от +6 до +8 градусов.

В Могилеве ночью и утром прогнозируется гололед, днем – мокрый снег и дождь. Будет облачно и от +1 до +3 градусов, пишет belnovosti.by
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Как и в субботу, воскресный день в Беларуси выдастся ненастным. По крайней мере, во многих регионах.
 
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