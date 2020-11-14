Увольняюсь «по соображениям совести»

Юрий Жиромский был одним из организаторов неудавшейся забастовки на «Атланте». Увольняясь «по соображениям совести», он даже не подозревал, что у руководства предприятия имеются свои соображения о совести. Семья с маленьким ребенком «скоропостижно» покидала общежитие за один день. Выжить в непростых условиях помог фонд солидарности BYSOL.













пишет gazetaby.com Еще в августе Юрий Жиромский вместе со своим другом Дмитрием решили организовать стачком. Начали собирать подписи. Однако, несмотря на устные заверения в поддержке, подписались под этим лишь 150 работников «Атланта»,gazetaby.com





— Было очень обидно, — рассказывает Юрий. — В курилках все сидят, возмущаются, учат, как надо делать, а когда пришел час Х, пососкакивали. Я уже тогда для себя решил, что если завод не раскачается, то уволюсь. Мне стыдно будет работать здесь. Я не хочу кормить режим, который не считает нас за людей и уничтожает свой народ.





Когда стало понятно, что организовать забастовку на «Атланте» все же не удастся, Юрий не стал медлить со своим решением.





— Пришел к начальнику цеха, сказал, что хочу уволиться, — рассказывает собеседник «Салiдарнасцi». — Так и отметил: «по соображениям совести». Сначала меня стали уговаривать, чтобы доработал хотя бы до 15 октября. Объясняли, что некому меня заменить.





Юрий, будучи человеком ответственным, вошел в положение предприятия и согласился. Однако каково же было его удивление, когда, придя на следующий день, он узнал, что уволен без всяких отработок.





— Поступило распоряжение от вышестоящего начальства. Прилетел аж сам замгенерального Александр Мошков и сказал срочно со мной разобраться, — рассказывает Юрий Жиромский. — Когда ходил с обходным листом, на меня даже глаза не поднимали — знали, кто и почему.





Главная проблема заключалась в том, что Юрий вместе с женой и маленьким ребенком жил в общежитии от предприятия. Столь стремительное увольнение не оставляло времени даже на то, чтобы собрать вещи и в срок освободить занимаемую жилплощадь.





— Оставляли общежитие «скоропостижно», — вспоминает Юрий. — Представьте, каково это собраться семье за один день!





Благо, приютили родственники, и семья с маленьким ребенком не осталась на улице.





Ситуацию осложняло еще и то, что Юрий — единственный кормилец в семье. Справиться с ситуацией ему помог фонд солидарности BYSOL.





— Узнал о нем еще в августе, когда люди пришли поддержать работников «Атланта» к проходной завода. Обратился — и через несколько недель уже получил помощь, — говорит он. — Это оказалось совсем не сложно. Тут даже неважно, что человек уволился сам, главное доказать, что увольнение произошло по политическим мотивам, а не просто ты прогулял или напился.





Сейчас Юрий помогает другим работникам, у которых возникли подобные проблемы.





— Оставляю свой телефон, всем говорю: ребята, кого уволят, звоните, подскажу, что делать. Некоторым уже помог, — отмечает собеседник. — На собственном примере знаю, что фонды солидарности работают.





Недавно, в день «общенациональной забастовки», работники «Атланта» вновь вышли к руководству с требованиями. За это, по информации Юрия, вышедших лишили премии. О других мерах наказания ему пока неизвестно (не считая направления в психбольницу Виктора Манкевича, который 28 октября залез на заводскую трубу с бело-красно-белым флагом и записал там обращение к Александру Лукашенко).





— Однако знаю, что медики к нему относятся очень хорошо, говорят: «Вы лучше тут у нас полежите, чем вас заберут где-нибудь посидеть», — делится собеседник.





Позиция руководства, по словам Юрия Жиромского, такова: за стенами предприятия вы можете выражать свое мнение, а тут должны работать.





— Говорили: мы и так после 9-10 августа пять наших человек отбили с Окрестина. На знаю, правда ли? Но даже если и так, то что, остальные — не люди? Их можно пытать, убивать? — задается вопросом Юрий. — Мы же все видели тот произвол. У нас в бригаде, например, парня задержали, когда он просто гулял с девушкой. Его избили так, что был весь синий, а девушке повыбивали зубы.





Юрий уговаривал сослуживца обратиться в фонд за помощью или хотя бы написать заявление в милицию, но тот пока так и не решился.





— Разве что девушке зубы бесплатно вставили — в соцсетях нашли стоматолога, который оказывал помощь жертвам силовиков, — рассказывает Юрий. — И что, мы это просто так проглотим и все забудем?



