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МИД Австрии о ситуации в Беларуси: репрессии должны быть немедленно прекращены

14.11.2020 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Последние сообщения о жертвах полицейского насилия в Беларуси, такие как о смерти Романа Бондаренко, глубоко шокируют. Все подобные действия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Репрессии против гражданского общества должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Австрии о ситуации в Беларуси: репрессии должны быть немедленно прекращены

В похожем ключе последние события в Беларуси прокомментировали США, Германия, Литва, Латвия, руководство Евросоюза, ООН, «Международная амнистия» и др. ЕС заявил о готовности расширить санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в стране.

 
 
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«Последние сообщения о жертвах полицейского насилия в Беларуси, такие как о смерти Романа Бондаренко, глубоко шокируют. Все подобные действия должны быть...
 
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