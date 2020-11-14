МИД Австрии о ситуации в Беларуси: репрессии должны быть немедленно прекращены

«Последние сообщения о жертвах полицейского насилия в Беларуси, такие как о смерти Романа Бондаренко, глубоко шокируют. Все подобные действия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Репрессии против гражданского общества должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.





В похожем ключе последние события в Беларуси прокомментировали США, Германия, Литва, Латвия, руководство Евросоюза, ООН, «Международная амнистия» и др. ЕС заявил о готовности расширить санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в стране.