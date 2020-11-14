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Белорусам «светит» рекордная инфляция за последние 4 года. Власти о том, что больше всего дорожает
Источник материала: Tut.by
В октябре годовая инфляция
Как за год изменились цены
Цены хоть и растут, но их прирост в годовом выражении в октябре замедлился, уточняют в МАРТ. Прежде всего — из-за овощей, которые в прошлом месяце дорожали не так заметно, как до этого, и за счет низкого роста регулируемых цен. Это следует из
— Наибольший рост цен в годовом выражении отмечается на импортируемые товары, прежде всего на масло растительное на 16,5%, крупы — 11,8%, электротовары — 12,8%, синтетические моющие средства — 7,8%, — уточняют в МАРТ. — При этом на мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты рост цен сохраняется на умеренном уровне (по оценке МАРТ — 0,7 и 3,4%).
Что было с ценами в октябре
В октябре по сравнению с сентябрем заметнее всего дорожали непродовольственные товары: парфюмерно-косметические товары — на 3,7%, ткани — 2,7%, одежда — 1,9%, уточняют в МАРТ.
«Снижение цен было зафиксировано на обувь на 2,4% и мебель — на 0,2%, — добавляют в ведомстве. — В группе продовольственных товаров отмечается рост цен на мясо и мясопродукты на 0,9%, удорожание рыбы и рыбопродуктов (включая морепродукты) на 1,3%, масел и жиров — на 2,9%, а также яиц куриных — на 4,9%. На товары сегмента плодовоовощной продукции четвертый месяц подряд (с июля) сохраняется снижение цен, в октябре они подешевели на 3% за счет удешевления фруктов (порядка от 2 до 15%)», — добавляют в МАРТ.
В октябре по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение цен на медикаменты, включая товары медицинского назначения (на 1,7%) и автомобильное топливо (порядка на 1,1%).
«В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на низком уровне и составил — 5,8%. При этом рост регулируемых цен сложился ниже уровня базовой инфляции (она отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов. — Прим. ред.), которая составила 6,1%», — уточняют в МАРТ.
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В МАРТ и Нацбанке рассказали, что больше всего подорожало - как за месяц, так и за последний год.
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