Белорусам «светит» рекордная инфляция за последние 4 года. Власти о том, что больше всего дорожает

Источник материала: Tut.by

В октябре годовая инфляция разогналась до 6,2%. Заметно выросли цены на импорт, в том числе на растительное масло, крупы, электротовары, моющие средства. В МАРТ и Нацбанке рассказали, что больше всего подорожало — как за месяц, так и за последний год. При этом инфляция по итогам года может стать рекордно высокой как минимум за последние 4 года. В правительстве уже предложили считать однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом. При этом прогноз властей был — не больше 5%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В октябре в годовом выражении инфляция составила 6,2%, к декабрю 2019 года — 5,4%, а к предыдущему месяцу — 0,6%. Напомним, инфляция за 2019 год — декабрь к декабрю — составила 4,7%, в 2018-м — 5,6%. В 2017-м цены выросли на 4,6%, в 2016 году — на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

Как за год изменились цены

Цены хоть и растут, но их прирост в годовом выражении в октябре замедлился, уточняют в МАРТ. Прежде всего — из-за овощей, которые в прошлом месяце дорожали не так заметно, как до этого, и за счет низкого роста регулируемых цен. Это следует из данных МАРТ.

— Наибольший рост цен в годовом выражении отмечается на импортируемые товары, прежде всего на масло растительное на 16,5%, крупы — 11,8%, электротовары — 12,8%, синтетические моющие средства — 7,8%, — уточняют в МАРТ. — При этом на мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты рост цен сохраняется на умеренном уровне (по оценке МАРТ — 0,7 и 3,4%).

Что было с ценами в октябре

В октябре по сравнению с сентябрем заметнее всего дорожали непродовольственные товары: парфюмерно-косметические товары — на 3,7%, ткани — 2,7%, одежда — 1,9%, уточняют в МАРТ.

«Снижение цен было зафиксировано на обувь на 2,4% и мебель — на 0,2%, — добавляют в ведомстве. — В группе продовольственных товаров отмечается рост цен на мясо и мясопродукты на 0,9%, удорожание рыбы и рыбопродуктов (включая морепродукты) на 1,3%, масел и жиров — на 2,9%, а также яиц куриных — на 4,9%. На товары сегмента плодовоовощной продукции четвертый месяц подряд (с июля) сохраняется снижение цен, в октябре они подешевели на 3% за счет удешевления фруктов (порядка от 2 до 15%)», — добавляют в МАРТ.



Данные Нацбанка

В октябре по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение цен на медикаменты, включая товары медицинского назначения (на 1,7%) и автомобильное топливо (порядка на 1,1%).



Данные Нацбанка

«В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на низком уровне и составил — 5,8%. При этом рост регулируемых цен сложился ниже уровня базовой инфляции (она отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов. — Прим. ред.), которая составила 6,1%», — уточняют в МАРТ.