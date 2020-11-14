Цифра дня: 25 800. Столько человек задержали в Беларуси с начала августовских протестов

Источник материала: KYKY

В телеграм-канале «Народного антикризисного управления» опубликовали данные из внутренних отчетов МВД по количеству задержанных и количеству составленных протоколов в Беларуси с августа. Эти цифры впечатляют.

НАУ пишет, что с 9 августа и до 3 ноября в Беларуси задержали больше 25 800 человек за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении». За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов.

Удостовериться в МВД, что эти данные верны, не представляется возможным. Так как ведомство дает статистику ситуативно – после последнего воскресного марша, когда «Весна» только в Минске насчитала больше 1000 задержанных, в МВД вообще ничего не сказали.

Кстати, правозащитный центр «Весна» как раз говорит, что данные НАУ правдивы.

Также НАУ пишет, что со дня выборов беларусы подали в органы около 4000 заявлений о насилии со стороны сотрудников силовых структур. И как мы все точно знаем, ни одного уголовного дела о пытках, убийствах и насилие на силовиков еще не завели.

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»